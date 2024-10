Criss&Oz prépare activement sa nouvelle comédie burlesque intitulée "N'oubliez pas le pognon !".

Criss&Oz est une association de théâtre s’adonnant surtout aux comédies burlesques, aux sketchs un peu déjantés, le but est avant tout de détendre, vider l’esprit, faire passer un bon moment à ceux et celles qui viennent les écouter.

La troupe constituée d’une dizaine de membres aidés par des bénévoles, s’illustre particulièrement et parfaitement dans le registre de la comédie de boulevard.

Comme nous l’a expliqué Christine, la nouvelle pièce est une parodie réunissant plusieurs jeux télévisés : « La comédie au titre très évocateur "N'oubliez pas le pognon !" est de Jean-Pierre Mourice ; les grandes lignes : Dans un jeu télévisé, quatre personnes concourent pour trouver une cagnotte. Cette pièce s’adresse à tout public. »

Les textes ne sont pas si simples que ça à apprendre et à enchainer lors des répétitions dans ce lieu loin d’être adapté mais provisoire. Les 6 comédiens, 4 hommes et 2 femmes, seront sur scène et mettent toute leur énergie afin d’être fin prêts pour la première qui aura lieu début novembre. Avec l’aide des deux techniciens Vincent aux éclairages et au son et Sébastien à la gestion des micros et des vidéos, d’un metteur en scène, le spectacle sera complet.

Un très bon moment à passer en salle à coup sûr, à en juger simplement par les fous rires pendant les répétitions.

Les 8 et 9 novembre à 20h30 à la salle des fêtes de Crissey.

Le dimanche 10 à 15h30 même lieu.

C.Cléaux