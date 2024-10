Mise en avant du métier de Tonnelier lors de la Paulée à Chalon sur Saône

Samedi 19 octobre, durant la Paulée de la Côte chalonnaise, les Compagnons du Devoir en région Bourgogne-Franche-Comté étaient présents pour une démonstration de leur savoir-faire. Sur la place de l’Hôtel de Ville de Chalon-sur-Saône, la création d’un tonneau de A à Z par ces artisans, montrant au passage leurs outils et les techniques utilisées et répondant aux éventuelles interrogations du public, a suscité curiosité et enthousiasme.

Olivia MR