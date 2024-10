JARDIN - C'est le moment de diviser vos pieds de rhubarbe pour un regain de vigueur au printemps

La rhubarbe est, comme l'artichaut, une plante vivace qui reste en place d'année en année. Son feuillage fane à l'automne puis disparaît de la surface du sol durant l'hiver, avant de réapparaître au printemps. Puisque son cycle de vie s'inscrit dans la durée, son rythme productif fonctionne à l'identique : les premières années sont consacrées à l'expansion de la souche, et il est rare qu'elle atteigne sa maturité de production avant deux à trois ans. C'est pourquoi le semis de rhubarbe est souvent considéré comme une profession de foi inutile.



DIVISER POUR… MULTIPLIER

Pour multiplier la rhubarbe, il est plus efficace, car plus rapide, de procéder à la division des souches. Il s'agit de découper une souche mère en plusieurs morceaux, qui donneront chacun un nouveau plant déjà mature. Dès lors que l'on prélève un éclat de souche suffisamment volumineux, la reprise, poussée par la vigueur de ses racines charnues, est garantie. Mais surtout, cette technique permet d'obtenir des plants qui pourront commencer à produire leurs premiers pétioles comestibles dès la fin du printemps suivant.



LE BON MOMENT

Si la division de souche peut s'effectuer durant toute la période du repos végétatif de la plante, il est recommandé de la faire à l'automne, car cela accélère la reprise. Opérez après que le feuillage a fané, et au besoin, coupez les dernières feuilles qui restent attachées à la souche afin de bien en dégager la surface. Vous apercevrez en son centre les yeux, c'est-à-dire les bourgeons, des tiges qui apparaîtront au printemps.



MODE OPÉRATOIRE

Commencez par creuser autour du pied mère une tranchée d'environ trente centimètres de large et de profondeur. Enfoncez plusieurs fois le fer plat d'une bêche dans la souche afin de la diviser en autant d'éclats que vous souhaitez obtenir. Faites levier avec le manche pour les dégager un par un et coupez les racines inférieures encore ancrées dans le sol. Évidemment, plus la souche est grosse, plus vous pourrez obtenir de nouveaux plants. Le tout étant que chaque éclat contienne au moins un ou deux bourgeons, soit l'équivalent d'une souche d'environ dix centimètres de diamètre.



TRANSPLANT IMMÉDIAT

Vous pouvez préserver ce qui reste du pied mère en comblant la tranchée avec un mélange de terreau et de compost bien décomposé. Elle repartira sans encombre au printemps. Les éclats sont à replanter aussitôt, dans le même type de substrat léger en prenant soin de laisser affleurer les bourgeons à la surface. En pleine terre, prévoyez un emplacement à mi-ombre, large d'un bon mètre de diamètre afin de ne pas entraver le développement ultérieur du majestueux feuillage. Faites des trous profonds (trente centimètres en tous sens), de manière que les racines se ramifient rapidement dans de bonnes conditions. Dans les sols argileux, n'hésitez pas à drainer en ajoutant un tiers de billes d'argile ou de pouzzolane au substrat.



ARROSEZ BEAUCOUP, PAILLEZ PEU

Après la plantation, arrosez généreusement pied mère et jeunes plants de sorte que la terre se tasse et adhère aux racines. Vous pouvez pailler le périmètre de la souche, ce qui évitera le tassement du sol en périphérie, mais ne recouvrez pas le centre de la motte, car il pourrait pourrir au cours de l'hiver à cause de l'excès d'humidité.



Benoit Charbonneau



UNE PREMIÈRE RÉCOLTE TIMIDE

Ne soyez pas trop pressé. La première récolte des pétioles en fin de printemps doit être raisonnée, afin de ne pas épuiser le plant. Vous pourrez être plus gourmand à partir de l'automne.