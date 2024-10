Châtenoy le Royal : Une mobilisation toujours aussi forte pour Octobre Rose ce mercredi 23.

Dès 13h00, les châtenoyens et châtenoyennes avaient investi la place du CCAS. Au départ du parcours de 3 km avec Chasse au trésor et du grand parcours 8 km, les participants étaient très nombreux.

Une action engagée par le CCAS et la mairie.

Après s’être inscrit chacun a pu se rendre auprès des stands des partenaires de cette action.

Cette année en plus de "Toujours Femme", de la Ligue, de CoraSaone, du "Rotary" avec les enfants du collège Jean Villard, de "Multi gym", de Lydie Phillipon de "Chapeaux Elé-Gants", des infirmières de l’association "Asalée", l’association "Ailes Aide" de Rully et le "Lions" étaient présents ce mercredi après-midi. "L’Atelier du goût" et "Carrefour Market", les deux autres fidèles partenaires de cette action ont fourni le goûter au retour des randonneurs.

Vincent Bergeret, maire de Châtenoy, a pris la parole pour remercier les Châtenoyens présents, les personnels du CCAS, les associations qui aident les femmes atteintes de cancer. Il a présenté et remercié les deux nouvelles associations "Ailes Aide" de Rully et le "Lions" présentes ce mercredi.

Etaient à ses cotés Françoise Vaillant conseillère départementale et quatre adjoints de la ville ainsi que le Dr Mathilde Milles gynécologue à la maison de santé de Châtenoy.

Le Dr Mathilde Milles gynécologue a rappelé et réexpliqué la nécessité de faire des dépistages

« A partir de 25 ans, un examen clinique (observation et palpation) des seins est recommandé au moins une fois par an, quel que soit votre niveau de risque. Il peut être réalisé par un médecin généraliste, un gynécologue ou une sage-femme. Le dépistage des cancers du sein, c’est tous les 2 ans de 50 à 74 ans. Il permet de détecter tôt une éventuelle anomalie ou un cancer, avant l’apparition de symptômes. Il consiste en une mammographie (radiographie des seins), associée à un examen clinique des seins (observation et palpation). Éventuellement, d’autres examens peuvent être nécessaires. Ces examens complémentaires sont courants et ne signifient pas nécessairement qu’il y a une anomalie. Faire examiner vos seins (observation et palpation) au moins une fois par an par votre médecin traitant, votre gynécologue ou votre sage-femme, et rester attentive à des modifications qui seraient inhabituelles : apparition d’une boule, modification de la forme ou de l’aspect de vos seins, du mamelon ou de l’aréole… »

Les deux infirmières de l’association "Asalée", Sylvianne et Brigitte avaient apporté le buste de palpation afin de permettre aux personnes de mieux appréhender les gestes d’autopalpation à pratiquer.

Après un petit échauffement préparé par Saïd, animateur à l’ERJ, les différents groupes ont ensuite pris le départ pour faire d’un côté les 8 km, on pouvait noter la présence comme chaque année des jeunes ados de l’ERJ encadrés par Léogadie, Saïd et Julien, de l’autre les marcheurs peut-être moins aguerris sont partis pour les 3 km et la chasse aux trésors. Les policiers municipaux toujours partants et très impliqués, étaient eux aussi sur le terrain pour assurer la sécurité.

Octobre rose a été une totale réussite pour les organisatrices du CCAS bien aidées par les policiers municipaux et les animateurs.

L’action Octobre Rose de sensibilisation au cancer du sein reste très présente et bien suivie par les habitants de Châtenoy le Royal. Cette année, les dons récoltés seront reversés à l’association toujours femme.

C.Cléaux