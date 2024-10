Ladoix-Serrigny s’illumine pour la 81e Saint-Vincent Tournante : défilés, dégustations et arts culinaires

Ladoix-Serrigny s'apprête à accueillir la 81e édition de la Saint-Vincent Tournante les 25 et 26 janvier 2025. Une occasion unique de célébrer le terroir, les traditions viticoles et de rendre hommage aux vignerons dans une ambiance festive et solidaire.

Ce jeudi, à la Cité des Climats et vins de Bourgogne de Beaune, les coprésidents Vincent Ravaut et David Cachat ont présenté les grandes lignes de cette Saint-Vincent Tournante 2025 lors d'une soirée en présence des partenaires, sponsors et élus locaux.

Lire l'article sur Info-Beaune.com