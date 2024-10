L’École Coda choisit Dijon pour son futur Campus à la rentrée 2025/2026

L’École Coda, dont la croissance et la pédagogie, notamment articulée autour du Green IT, s’imposent comme une référence dans la formation des futurs professionnels du monde du code, ouvrira ses portes à Dijon à la rentrée 2025.

L’ambition de ses fondateurs : créer des vocations et répondre aux besoins clés des entreprises du territoire en matière de formation des talents de demain.

Cofondée en 2022 par Marin Vogler et Léni Maroglou diplômés d’HEC Paris et Polytechnique, Coda est une école supérieure d’informatique qui propose des formations bac+3 à bac+5 reconnues par l’État.

Sa marque de fabrique : former les talents au plus près des besoins des entreprises, en région, grâce à une pédagogie axée sur les attentes du marché. Soucieux de former de futurs professionnels en région, Coda étudie minutieusement le marché de l’emploi local et l’environnement entrepreneurial avant de s’implanter dans une nouvelle ville, et modifie le cas échéant ses formations en fonction des besoins des entreprises.

D’ores et déjà implantée à Orléans, l’École y connaît un succès très prometteur puisque le campus compte plus de 120 élèves en seulement deux ans et souhaite en accueillir 450 d’ici 2027.

Coda a choisi Dijon pour cette deuxième ouverture au regard du dynamisme de la métropole, qui est d’ores et déjà une ville étudiante reconnue et attractive, comme du bassin d’entreprises dijonnais et de ses caractéristiques. Coda propose en effet des parcours ancrés dans la réalité économique des territoires des agglomérations de moins de 500 000 habitants, où l’offre ne permet souvent pas de répondre aux besoins régionaux des acteurs économiques qui recrutent : agences, entreprises de taille intermédiaire ou ESN...etc. C’est le cas de Dijon, qui compte à date peu de formations IT professionnalisantes ; la qualité des formations de l’École,et sa démarche responsable et soucieuse du Green IT apportent un véritable atout à

l’offre dijonnaise et est complémentaire à ce qui peut d’ores et déjà exister. Elle vient ainsi répondre aux besoins des jeunes comme des entreprises.