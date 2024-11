Le Colisée aux couleurs des Championnats de France du judo... un succès évident !

Pour cette édition 2024 des championnats de France élite de judo, c'est l'écrin du Colisée de Chalon sur Saône qui a déroulé son tapis rouge... et disons-le tout de suite .. le succès est sans contestation possible.

Pour celles et ceux qui hésitaient encore à se rendre au Colisée tout au long du week-end, il vous reste encore ce dimanche, mais déjà les premiers titres nationaux sont tombés ce samedi après-midi. Plus de 2500 personnes ont répondu présentes ce samedi pour assister aux championnats, en présence de nombreuses personnalités du judo français, à l'image de Clarisse Agbegnenou, dont la présence a été une petite surprise de dernière minute, mais aussi Audrey Tcheuméo, Maxime Gaël Ngayap, Joan Benjamin Gaba, Julia Tolofua, Automne Pavia pour celles et ceux croisés au détour de nos pérégrinations dans les allées. Tous ont profité de leurs présences pour échanger avec les sportifs présents à Chalon sur Saône.

La configuration du Colisée a fait mouche, avec notamment une salle presse dédiée à la presse spécialisée et bien sûr, l'annexe du Colisée, accessible pour les échauffements. Tous les acteurs des Championnats de France de ce week-end ont salué l'organisation chalonnaise et surtout les infrastructures, qui dénotent totalement des précédents championnats de France en Normandie.

Les premiers résultats

RESULTATS MASCULINS

-60KG

1. Romain Valadier Picard (ACBB)

2. Hadrien Cargnelli (RSC Champigny)

3. Kelvin Ray (PSG Judo)

3. Maxime Merlin (AJA Paris XX)



-66KG

1. Kévin Azema (ASPTT Moulins)

2. Romaric Wend-Yam Bouda (Eure Judo)

3. Manoah Dumont (ES Blanc Mesnil)

3. Meane Korval (Omniport PAP)



RESULTATS FEMININS

-48KG

1. Anaïs Perrot (US Orléans)

2. Manon Urdiales (ASBR Judo Jujitsu)

3. Marine Gilly (JC Maisons Alfort)

3. Coralie Gilly (JC Maisons Alfort)