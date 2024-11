Devenez le HÉROS d’un chien âgé, ADOPTEZ UN CHIEN sénior. Deux adoptions émouvantes au refuge Ernest l’Henry de Châtenoy-le-Royal

Au refuge, chaque adoption de pensionnaires touche toujours profondément l’ensemble des équipes salariées et bénévoles. C’est le plus grand souhait et la motivation quotidienne de tous : permettre aux pensionnaires de trouver une famille aimante où ils pourront vivre heureux et choyés.

Chaque adoption est une véritable récompense et procure beaucoup d’émotion.

Alors quand il s’agit de chiens séniors, imaginez le regain d’espoir…

Les nouvelles familles de Patsy et Mimi Princesse

Ces derniers temps, le refuge a eu le plaisir et la joie de vivre deux adoptions très spéciales, celles de deux de ses adorables chiennes séniores.

La douce et craintive Patsy, âgée de 11 ans, a été trouvée errante et en mauvais état. Après avoir été remise sur pattes et avoir subi deux opérations des chaînes mammaires, elle a eu la chance d’être adoptée par un bénévole du refuge qui lui a ouvert son cœur et sa maison. Dans son nouveau foyer, elle s’habitue à son rythme, entourée d’amour et de tendresse.

Mimi Princesse, l’adorable mamie de 15 ans est arrivée au refuge après le décès de son maître, et sa santé fragile était source d’inquiétude. Mais grâce à la générosité de Suzanne, sa bienfaitrice au grand cœur, elle ne passera pas l’hiver dans le froid. Mimi a trouvé refuge dans un véritable havre de paix, entourée d’amis : chiens, chats, ânes, poules, et même un cochon, ainsi que de l’affection de ses nouveaux maîtres. Quelques mois auparavant, Susanne avait déjà adopté Ruben, un jeune sénior.

Témoignage de Suzanne, nouvelle famille de Mimi, labrador de 15 ans

"C’est un plaisir réciproque d’accueillir Mimi. Au bout de quelques jours, nous avons réorganisé les lieux de vie de nos chiens pour qu’elle soit au mieux, car elle aime sa tranquillité. Elle a montré sa préférence pour son maître et préfère cohabiter avec les chats auprès de qui elle est très proche et réconfortante. Nous avons à cœur de respecter son rythme afin de lui offrir une fin de vie la plus confortable possible."

Le refuge est infiniment reconnaissant et remercie les adoptants pour leur engagement fort en offrant bonheur et sécurité à ceux qui en ont le plus besoin.

Les freins à l’adoption de chiens séniors :

De manière générale, peu de visiteurs s’attardent devant les boxes de nos chiens les plus âgés. Les raisons de ne pas les adopter sont nombreuses :

— Peur de subir des contraintes liées à l’âge,

— Peur de le perdre après s’y être attaché,

— Envie d’un loulou plus jeune qui s’adaptera plus facilement à nous

— Et aussi l’impact financier des soins vétérinaires

Pourtant, adopter un chien sénior offre aussi des avantages :

— Ils sont déjà éduqués, propres

— Ils s’intègrent facilement dans leur nouvelle famille

— Ils sont calmes, sereins et disposés

Et surtout :

— Ils ont une énorme dose d’amour à donner pour vivre et profiter avec vous des derniers instants de leur vie dans le bonheur

— Ils vous en seront reconnaissants jusqu’à leur dernier souffle

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les chiens de plus de 10 ans sont éligibles à « L’opération Doyen » de 30 Millions d’amis, qui couvre les frais vétérinaires à hauteur de 800 €, avec des frais d’adoption réduits.

Si vous aussi, vous souhaitez faire une belle action et donner une chance à un animal âgé qui passe souvent inaperçu, nous vous invitons à venir les rencontrer au refuge Ernest l’Henry.

SPA de la région chalonnaise,

Rue des Rotondes à Châtenoy-le-Royal (71880)

Ouvert au public du lundi au samedi de 14 h à 17 h 30

Site : http://www.spa-chalon71.fr

Tél. : 03 85 87 90 01