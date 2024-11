Invité par le Rotary Chalon Saint-Vincent, le chœur Gospel Chalon chantera le 14 décembre pour les enfants hospitalisés du Grand Chalon

Les années passent mais la tradition demeure. Le 14 décembre prochain, le chœur Gospel Chalon sera de retour en l’église Saint-Just de Fontaines pour un nouveau rendez-vous, et une fois encore en faveur des enfants malades et hospitalisés du Grand Chalon.

Depuis sa création il y a 13 ans, Gospel Chalon a su acquérir au fil des années une notoriété, qui dépasse largement les limites de notre département. Dirigés par Sébastien Vaivrand, les choristes, tous amateurs, proposeront un répertoire faisant la part belle aux plus grands standards en matière de gospels et de negro-spirituals.

Un chien d’assistance pour l’UAPED

En 2024, les rotariens de Chalon Saint-Vincent ont décidé de soutenir le projet d’accueil d’un chien d’assistance judiciaire à l’Unité d’accueil pédiatrique enfant en danger (UAPED) du centre hospitalier William Morey de Chalon. Inaugurée en janvier dernier, l’UAPED a vocation à accueillir les mineurs victimes de tous types d’agression, abus, corruption, pornographie, maltraitance, lesquels peuvent alors bénéficier de la mise en place d’un parcours de soins pédiatriques adapté à leurs besoins, tout en permettant les démarches judiciaires. Il faut savoir qu’une victime d’infraction pénale éprouve souvent des difficultés à évoquer ce qu’elle a subi. Le chien pourra ainsi l’accompagner tout au long de la procédure judiciaire, des premières auditions avec les forces de police ou de gendarmerie jusqu’au tribunal. Sa présence rassurante permettant de libérer la parole, de diminuer le rythme cardiaque et l’anxiété, notamment chez les jeunes enfants.

Réservation à l’Office de Tourisme du Grand Chalon

Si vous souhaitez partager un agréable moment musical le samedi 14 décembre, à partir de 20 heures, en l’église de Fontaines en compagnie du Rotary Chalon Saint-Vincent et de Gospel Chalon, rien n’est plus simple… Une billetterie est ouverte à l’Office de Tourisme et des Congrès du Grand Chalon, situé 4 place du Port-Villiers à Chalon, du mardi au samedi de 9h 30 à 12h 30 et de 14h à 17h 30 (tél : 03.85.48.37.97.). On peut aussi réserver en ligne en cliquant sur le lien suivant :

https://www.achalon.com/a-voir-a-faire/manifestations-et-spectacles/concert-de-noel-gospel-5183038

Le prix du billet est fixé à 16 €. La capacité de l’église Saint-Just ne dépassant pas les trois cents places, il est prudent de réserver dès à présent.

Gabriel-Henri THEULOT