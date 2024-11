Beaune - Des légendes du rugby aux côtés de 200 jeunes : retour sur les Rencontres Terrain Favorable

Ce mercredi 6 novembre, Beaune a accueilli les « Rencontres Terrain Favorable », un événement fédérateur qui met le rugby professionnel au cœur des territoires. Ce rendez-vous coorganisé par La Ligue Nationale de Rugby et Société Générale, a rassemblé plus de 200 jeunes rugbymen de la catégorie U10, issus de 13 clubs de la région dont l'AS Chalon Rugby, ainsi que plusieurs ambassadeurs du rugby français, comme Christian Califano et Yoann Huget, venus partager leur passion et leurs valeurs.

