Excès ou plaisir ? Le « jeu responsable » sous forme d’escape game au Casino JOA de Santenay. Original !

Photo de Une : Frédéric MOUSSET (directeur du casino de Santenay), Erika PRISSETTE (conceptrice de l’escape game), Clémentine RAPIN (en charge de la prévention des joueurs dans le groupe JOA), Éric VESSOT (Directeur des jeux au casino de Santenay).

Ce mardi soir, nous avons été conviés à participer à un escape game dans le vaste espace du casino de Santenay pour découvrir les mesures de prévention et d’accompagnement du groupe JOA garantissant un « jeu responsable ». Aborder un sujet sérieux de manière ludique, pari réussi à Santenay !

Excès ou plaisir. Le nom de l’escape game exprime la frontière entre l’esprit joueur et la dépendance au jeu. « Jouer, c’est avant tout se faire plaisir », tel est le credo du groupe JOA. Dès que le plaisir s’efface, laissant poindre l’irritabilité et l’obsession, là, ce n’est plus du jeu ! Le groupe JOA est attentif et surtout, il vous accompagne.

Mission responsable

1er mars 2022 : date importante pour le groupe JOA, qui obtient la certification européenne pour sa démarche. Une reconnaissance de sa politique en matière de jeu responsable, parmi les meilleurs standards européens.

En effet, depuis 2008, la lutte contre la dépendance est un sujet majeur pour le groupe JOA. Un engagement renforcé par la création d’un poste de Responsable prévention joueurs du Groupe. Nous l’avons rencontrée ce soir : Clémentine Rapin est en charge de la prévention des joueurs, notamment au travers de la formations des équipes, dans les 33 casinos JOA. Formés avec un addictologue, ils sont reconnaissables à leur badge “Mission Responsable”, et sont présents en permanence dans tous les casinos du groupe. Nouer le dialogue, être à l’écoute, accompagner pas à pas les joueurs qui se sentent dépassés par le jeu. Surtout, trouver ensemble des mesures concrètes pour les protéger et les aider.

Les solutions d’aide au jeu excessif

Clémentine Rapin le souligne : « dans cet accompagnement, le facteur humain est le plus important. C’est en échangeant avec les coachs Mission Responsable qu’on trouve des mesures d’aides personnalisées. »

La Limitation Volontaire d’accès (LVA) est une mesure de protection qui prévoit une période définie par le joueur avec le coach, de 3 à 12 mois renouvelables, avec des visites mensuelles comprises entre 1 et 8 et ce pour l’ensemble des casinos du groupe JOA.

Plus globalement, les clients du groupe JOA ont la possibilité d’autoévaluer leur pratique du jeu à travers un questionnaire sur leur site : evalujeu.fr

Une attention particulière est portée aux jeunes joueurs que l’on sait plus vulnérables : le Groupe JOA est le 1er groupe français de casinos à avoir mis en place des mesures de protection renforcées et spécifiques pour les joueurs entre 18 et 24 ans. Ils peuvent jouer, certes, mais ne figureront jamais dans les listings de notifications promotionnelles du Groupe.

À vous de jouer… le 22 novembre

L’escape Game sera proposé au public à Santenay vendredi 22 novembre à partir de 18 h. Sans dévoiler les réponses aux énigmes de l’escape game, vous avez ici quelques pistes… Vous voulez tenter votre chance ? Inscrivez-vous sur le site https://bit.ly/4fsD4El, participez et relevez le défi. Un classement sera établi à l’issue du jeu avec des lots à gagner pour les meilleures équipes.

Par Nathalie DUNAND

[email protected]

Casino JOA de Santenay

À 25 min de Chalon-sur-Saône, 50 min de Dijon

9, avenue des Sources – Santenay (21590)

Tél. : 03 80 26 22 44

Site : joa.fr/casinos/santenay

Plus d’infos sur le Jeu responsable chez JOA : le-jeu-responsable-chez-joa