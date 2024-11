Retour en images sur le Repas des anciens des Comités Saint-Cosme-Bellevue et Clairs Logis

Après les comités de quartier de Saint-Jean-des-Vignes et du Plateau Saint-Jean la veille, c'était au tour des Comités Saint-Cosme-Bellevue et Clairs Logis d'organiser son traditionnel repas des anciens ce dimanche 10 novembre au restaurant de la Salle Marcel Sembat.

Avant de passer aux agapes, un spectacle de danse était proposé. De quoi en mettre plein les mirettes aux convives.

Au menu :

Amuse-bouche

Assortiment de feuilletés et gougères

Mille-feuille de saumon et salade océane

Civet de sanglier

Mélange forestier et fagot de haricots verts

Assiette 3 fromages bourguignons

Dessert

Café

Animé par les musiciens de Gilbert Drigon, ce repas des anciens a réuni 90 personnes.

Un après-midi comme les aiment Solange Dorey et Roger Blaind, respectivement présidents des comités de Saint-Cosme-Bellevue et Clairs Logis.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati