La Saône et Loire bascule lentement vers l'hiver

Météo France prévoit une semaine qui se dirige lentement vers l'hiver. Les températures plongent vers le zéro au fil des prochaines journées. La fameuse goutte froide va frapper le département, permettant une lente évacuation des brouillards. Une semaine fraîche et sèche finalement. La journée la plus froide devrait être la journée de jeudi avec des minimales à 0°c. Le retour des averses pourrait se jouer à compter de dimanche avec des températures plus douces.