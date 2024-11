Réunis au pied du monument aux morts, les habitants de Châtenoy le Royal commémorent le 11 novembre 1918.

Châtenoy le Royal, rassemblé devant le monument aux morts, veut perpétuer le devoir de mémoire et ainsi rappeler aux générations futures le lourd tribut payé par ceux qui se sont battus pour notre liberté.

L’ensemble des personnes présentes a déposé une première gerbe au pied du monument du cimetière.

Le cortège avec Vincent Bergeret maire de la ville, accompagné de Françoise Vaillant conseillère départementale, des élus, de la gendarme Hubert représentant le peloton de gendarmerie de Châtenoy, de Daniel Courtitarat de la FNACA, de membres des associations, des élèves des écoles et d’habitants, a pris la direction du monument rue du Bourg où l’attendait la Banda Desperados.

Monsieur le maire, madame la conseillère départementale, quatre enfants de l’école primaire Berlioz et Daniel Courtitarat de la FNACA se sont avancés jusqu’au monument où ils ont déposé des gerbes de fleurs.

Les sonneries règlementaires aux Morts et la Marseillaise, jouées par l’harmonie la Banda Desperados, ont retenti en cette fin de matinée du 11 novembre 2024 devant une foule silencieuse et recueillie.

La lecture du message de l’Union Française des Associations de Combattants et de Victimes de Guerre (UFAC) a été faite par Elisa, Robin, Adam et Maëlle de l’école Berlioz classe de CM1 de Cyril Meunier.

Pour se remémorer les victimes de cette période sombre de notre histoire, Elisa accompagnée de Françoise Vaillant a égrainé les noms des Châtenoyens morts pour la France durant ce conflit.

Monsieur le maire Vincent Bergeret a ensuite pris la parole pour lire le message de Monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Armées et des Anciens combattants : « C’était il y a 106 ans, en 1918. À la 11ème heure du 11ème jour du 11ème mois, de la boue des Flandres à la frontière suisse, les clairons égrènent les notes du « cessez-le-feu ». Aux fiertés de la victoire se mêle le cortège d’ombres des « péris en terre », accompagné de ceux qui les pleurent. Ce sont ces sacrifices que nous commémorons aujourd’hui, auxquels sont agrégés depuis 2012 celui de tous les « morts pour la France ». ». Honorer leur mémoire, c’est écouter ce qu’ils nous disent encore aujourd’hui. Ils nous laissent un devoir de gratitude, de lucidité et d’espérance… »

« À l'heure où la tragédie de la guerre a fait son grand retour en Europe, à l'heure où certaines puissances remettent en cause tous les fondements de l'ordre et du droit international, ceux de 14 et ceux de toutes les guerres nous murmurent de continuer à défendre la paix », a souligné le ministre des Armées.

La Banda Despérados a marqué par un dernier morceau cette cérémonie, ensuite Monsieur le maire, madame la conseillère départementale et le représentant de la FNACA ont salué les porte-drapeaux.

Tous le monde a été invité par Vincent Bergeret à la salle des Charmilles pour prendre le verre de l’amitié.

C.Cléaux