Ce mardi soir, le BCSM a remercié ses fidèles bénévoles

Quelques semaines auparavant, le duo de président et vice-président Jonathan SOUILLOT et Stéphane CARLOT avaient lancé les invitations à la trentaine de bénévoles qui avaient participé à leur incontournable « Blackminton » en octobre dernier. (Plus d’infos ici).

Et c’est donc, chez un de leurs fidèles partenaires, « Les 3 Brasseurs » qu’ils leur avaient donné rendez-vous pour un apéritif dinatoire ce mardi soir.

Avant de passer aux festivités, Jonathan SOUILLOT a souhaité une nouvelle fois remercier ses précieux bénévoles et leur a même offert un petit cadeau : un totebag à l’effigie du BCSM confectionné quelques semaines plus tôt par les élèves de Madame SEULIN de l’école de couture de Le Creusot (en étroite collaboration avec Céline, membre du CA du BCSM).

Le président a également souhaité mettre à l’honneur Timothée et Justine, les deux plus jeunes bénévoles du club : du haut de leurs 14 ans, les jeunes sportifs s’impliquent non seulement au sein des manifestations du club mais aussi aux côtés des animateurs de l’école de badminton.

Pour les accompagner dans leur rôle de jeunes bénévoles, Jonathan a annoncé avoir inscrit Timothée et Justine sein de la formation « Campus Badminton » (organisée par la ligue BFC de Badminton).

Un dispositif mis en place afin d’accompagner les jeunes bénévoles de demain, leur donner les outils et les connaissances nécessaires pour s’investir efficacement dans leur club.

Frédérik Billiard, président du comité départemental de Saône et Loire, était également présent ce mardi et a tenu à saluer le travail et la notoriété du BCSM : « C’est un club sur lequel la ligue s’appuie en exemple pour aider la progression des clubs de la région. Voir autant d’investissement en tant que bénévole, c’est réellement remarquable », a t-il ainsi déclaré.



Cette soirée festive s’est poursuivie dans une ambiance conviviale, fidèle et chère au BCSM.



Amandine CERRONE.