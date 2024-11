Au volant de sa 306, sous emprise alcoolique, en récidive, sans contrôle technique...

Toujours mercredi à 10h30,sur la RD 975, sur la commune de Brienne, les militaires de la brigade motorisée de Louhans, ont contrôlé le conducteur d'une PEUGEOT 306 positif à l'alcoolémie, en état de récidive légale. Le véhicule n'est pas à jour du contrôle technique et le certificat d'immatriculation non muté au nom du nouveau propriétaire. Le conducteur est originaire du département. Le véhicule a été confisqué et le contrevenant fera l'objet d'une convocation devant la justice.