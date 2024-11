Au sein de l'établissement Public de Santé Mentale de Saône-et-Loire, un projet d'établissement unique en son genre autour du patient

"On a notre feuille de route pour les 5 prochaines années" ont confié en choeur Philippe LEQUIEN, Directeur d’établissement, et le Docteur Nicole GUIDOT, Présidente de la Commission Médicale d’Établissement du CHS de Sevrey. Les explications d'info-chalon.com.

"C'est le Grand Jour" confiait avec une certaine émotion Philippe Lequien, Directeur du CHS de Sevrey, fier de présenter le document de quelques 130 pages, fixant le projet d'établissement jusqu'en 2028. "C'est notre feuille de route et le fruit d'une année de travail dans une démarche très participative, tant du côté des soignants que de toute l'équipe du CHS mais aussi de patients" a aussitôt précisé le Docteur Nicole Guidot, cheffe de file du dossier. "C'est inspiré de pratiques mises en place au Canada, mais nous sommes les premiers en France à appliquer une telle démarche mettant le patient au coeur du parcours de soins".

"Plus de 300 professionnels ont participé à la rédaction de ce projet d'établissement. Tous ont alimenté la réflexion qu'on vous présente".

"L'humain au coeur"

Nicole Guidot a insisté sur cette démarche plaçant "le patient comme un auteur de sa prise en charge, un modèle humaniste et partenarial en quelque sorte". Afin de permettre au patient de retrouver sa place dans la société, on prône la pair-aidance". Le CHS de Sevrey entend ériger comme fondamentaux "les droits et les libertés des personnes accompagnées sur la base d'une réflexion éthique et la bientraitance". Un parcours de soins dans lequel le patient se retrouve "co-auteur".

C'est à partir de ce pré-requis que tout le projet d'établissement va s'établir. Un point central permettant de jouer sur l'attractivité des plus jeunes soignants, considérant que le CHS de Sevrey propose une autre manière de soigner, plus respecteuse de chacun.

Une meilleure prise en charge qui joue sur la qualité de vie au travail des soignants.

3 axes animent le nouveau projet d'établissement avec notamment le partage de l'expertise mais aussi la responsabilité sociétale à travers l'engagement solidaire des soignants.

"Une vraie alliance thérapeuthique en quelque sorte, qui s'appuye sur le vécu et l'expérience patient.

Autant de sujets sur lesquels l'établissement entend s'appuyer pour favoriser son attractivité, auprès de jeunes générations de soignants, plus enclins à entreprendre des démarches innovantes de soins.

Laurent Guillaumé