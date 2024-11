Le quotient familial... l'outil central pour déterminer vos aides

Qu'il s'agisse de faire une inscription à la crèche, à la cantine scolaire ou encore d'obtenir une aide aux vacances, entre autres aides sociales, c'est votre quotient familial qui va déterminer le montant de prise en charge auquel vous aurez droit. Mais de quoi s'agit-il ?



LA RÈGLE DE CALCUL



Cet outil vise à définir un revenu de référence tenant compte de votre train de vie et de vos charges. Ainsi, à ressources équivalentes, une personne isolée avec deux enfants à charge aura logiquement droit à un coup de pouce plus important qu'un célibataire.

Pour le calculer, vous devez déjà établir votre nombre de parts fiscales, sachant que celles-ci sont attribuées en fonction de la composition de votre foyer. Un couple ou une personne isolée a droit à 2 parts, auxquelles s'ajoutent 0,5 part pour le premier bambin, 0,5 pour le second, 1 part pour le troisième et encore 0,5 par enfant supplémentaire ou handicapé.



L'opération consiste ensuite à diviser vos revenus imposables annuels (abattements sociaux déduits) par 12, puis à ajouter à ce chiffre vos prestations familiales mensuelles, avant de diviser à nouveau le montant obtenu par le nombre de parts fiscales. Plus simplement, le quotient familial est généré par la Caisse d'allocations familiales (CAF) ou la Mutuelle sociale agricole (MSA). Si vous êtes déjà allocataire, vous pouvez donc télécharger l'attestation dédiée directement depuis votre espace personnel en ligne. Si vous n'êtes pas allocataire, vous pouvez contacter la caisse de votre département pour qu'elle vous aide à le déterminer.



Bon à savoir : pour éviter aux ménages de devoir justifier de leur quotient familial à chaque démarche, un nouveau service permettant aux collectivités de le récupérer directement à la source doit être déployé au niveau national. Rendez-vous sur Quotient-familial.numerique.gouv.fr. Pour l'heure, seules certaines communes sont cependant prises en compte.



J.P.



LES SUBTILITÉS DES IMPÔTS

Le quotient familial ne sert pas qu'à calculer vos aides, il est également utilisé par l'administration fiscale afin de proportionner au mieux le montant de l'impôt sur le revenu par rapport à votre foyer. Dans ce cadre, votre revenu net imposable de l'année précédente est alors divisé par votre nombre de parts fiscales. Mais attention, celles-ci dépendent non seulement de vos enfants mais aussi de votre situation maritale ! Une personne célibataire, divorcée ou veuve sans enfant a ainsi droit à 1 part, tandis qu'un couple pacsé ou marié en a 2. Il faut ensuite ajouter 0,5 part pour le premier enfant, 0,5 pour le second, puis 1 part pour chaque enfant supplémentaire jusqu'à six bambins au total.

Une fois votre quotient familial établi, le fisc le soumet au barème de l'impôt sur le revenu, puis le multiplie par le nombre de parts de votre foyer fiscal pour obtenir le montant de votre imposition. Cette méthode de calcul permet par conséquent d'atténuer la progressivité de l'impôt, dans la limite de certains plafonds dépendant de la situation du contribuable (parent isolé, veuf avec enfant, invalide, etc.)