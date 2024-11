Le chèque-énergie en voie d'extinction ?

Les associations sont inquiètes : le projet de loi de finances 2025 prévoit en effet de mettre fin à l'envoi automatique du chèque énergie. Pour percevoir cette aide, il faudrait alors en faire la demande sur une nouvelle plateforme en indiquant son numéro fiscal, son PDL (point de livraison électrique) et en justifiant de son lieu de domicile. Une procédure fastidieuse qui risque de décourager bien trop de bénéficiaires potentiels ! Les associations de défense des consommateurs appellent donc le gouvernement et l'ensemble des parlementaires à sanctuariser l'automatisation de l'attribution et à prolonger la durée de vie de la plateforme numérique existante qui vise à identifier de nouveaux bénéficiaires.