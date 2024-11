Communiqué de presse

Pour défendre notre agriculture régionale, il est urgent de stopper l'accord UE-Mercosur

La Majorité régionale demande que soit stoppé l'accord UE-Mercosur qui fait courir de graves menaces sur l'agriculture française : hausse des importations de viande et de miel, concurrence déloyale sur les conditions de production, pression à la baisse sur les prix des produits agricoles, aggravation du dérèglement climatique...

Plus largement, la Majorité régionale dénonce la logique inhérente aux accords de libre- échange et demande une organisation plus juste et équitable du commerce international, qui cesse de mettre en concurrence les agriculteurs du monde entier.

L'accord UE-Mercosur n'est pas le seul en cause et c’est bien l'ensemble des accords de libre- échange (CETA, l'accord UE-Maroc, l'accord UE-Nouvelle-Zélande...) qui doivent être remis en cause pour répondre aux causes de la colère agricole.

Ces accords sont source de dérégulation des marchés au détriment des rémunérations agricoles, de la souveraineté alimentaire, de l'environnement et de la santé publique.

Comme pour d’autres productions, nous demandons que les normes établies en Europe soient respectées par les produits agricoles importés.

Consciente des enjeux territoriaux, la Région Bourgogne-Franche-Comté investit durablement pour valoriser les productions locales et soutenir les filières, à l’image de son récent plan d’engraissement bovin, afin de soutenir la souveraineté alimentaire.

Enfin, la Majorité régionale demande que les conditions d’échanges internationaux permettent aux agriculteurs de vivre durablement et dignement de leur métier.