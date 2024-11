Faire découvrir les métiers de l'industrie aux collégiens

Dans le cadre de la Semaine de l'Industrie, tous les acteurs se sont mobilisés pour sensibiliser les plus jeunes à la cause de l'industrie. Faire comprendre que l'image d'Epinal de l'industrie sale et dégradante est bien finie depuis longtemps. Pour les collégiens qui commencent à réfléchir sur leur future orientation professionnelle, il y a urgence pour les professionnels à leur donner la vraie image de l'industrie. Organisée par le MEDEF de Saône et Loire, en lien avec l'IUMM, tous les acteurs du dossier ont souhaité se mobiliser tout au long de la semaine, en accueillant des jeunes et leurs enseignants.

Ce mardi, c'est chez Hydroprocess et Escofier que les jeunes Chalonnais ont pu déambuler à travers machines et process industriel, avant de visiter les ateliers du lycée Niépce-Balleure à Chalon.

Ces visites ont permis aux collégiens de découvrir les coulisses de ces entreprises, de comprendre leur fonctionnement et de s’intéresser aux différents métiers industriels qu’elles offrent.

À Hydroprocess, la visite a été marquée par la présence du sous-préfet de Chalon-sur-Saône, Olivier Tainturier, ainsi que du principal du collège, Dominique Courbon.

A la mission d'ouvrir les horizons professionnels des jeunes et à renforcer les liens entre l’école et celui de l’entreprise, le message est bien passé, en mettant en avant les métiers techniques, souvent méconnus ou mal perçus.

Cette journée a été rendue possible grâce à la collaboration des Autocars GIRARDOT, qui ont assuré le transport des élèves tout au long de la journée.