Découvrez toutes les animations de fin d’année, du 6 décembre au 4 janvier organisées par la Ville de Chalon et l’Association Chalon Centre Commerce

Un programme très festif pour petits et grands !

Mercredi 20 novembre, à 13 h, au Salon d’Honneur de la Mairie de Chalon-sur-Saône avait lieu la conférence de presse sur les animations de fin d'année en présence du maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret assisté de Bénédicte Mosnier, 4e adjointe en charge de la culture, d’Évelyne Lefebvre, 10e Adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, de Véronique Avon, Déléguée Municipale, chargée de l’animation commerciale, des présidents Christophe Reynaud (Rue des Poulets et rue du blé) et Stéphane Duplessis (cœur de ville) de l’Association Chalon Centre Commerce, de Gabrielle Tomaso, responsable du service commerce de la mairie de Chalon assistée d’Aurélie Deliance…

Extraits du discours prononcé par Gilles Platret : « Merci à toutes et à tous d’être là pour faire ce point traditionnel à l’approche des fêtes de Noël car nous avons fait en sorte d’être prêts et d’ailleurs je remercie l’ensemble des services de la ville de Chalon-sur-Saône qui se sont attachés à ce que ces fêtes soient partagées le plus largement possible. Il est inutile de vous dire que nous attachons une grande importance à cette période de fêtes de fin d’année et que nous essayons de faire en sorte qu’elle soit accessible à absolument tout le monde et notamment les personnes qui n’ont pas forcément les conditions de vieillir à la fois par solitude ou par d’autres soucis. L’idée c’est vraiment que toutes les animations accessibles au plus grand nombre fassent du bien au cœur de tous et cela pour nous, c’est important. Il y a aussi les enjeux économiques et personne, ne les négliges, croyez le bien, puisque notre ville trouve dans cette fête une fréquentation redoublée et à ce titre là que ce soit en terme d’animations […] mais aussi avec le dynamisme commercial en cours, au titre de la fréquentation de Chalon et bien tout cela créé une animation particulière qui a tendance à s’accroitre ces derniers temps. Donc, on veut vraiment s’appuyer là-dessus parce que la ville est belle, parce que l’on veut l’illuminer, parce qu’on veut la faire partager et parce qu’on veut qu’elle vive de tous les aspects qui soient possible d’envisager cette vie, qui est une vie absolument essentielle par les temps qui cours […] De plus il faut savoir qu’il y a zéro problème pour se garer dans Chalon les samedis, car les commerçants ont des tickets Q-Park à remettre à leurs clients qui permettent un stationnement gratuit. Donc vous pouvez venir le samedi après midi vous garer gratuitement à Chalon et c’est important de le rappeler […] Je précise que le budget total des festivités de noël, car c’est de l’argent public et j’ai toujours à cœur de donner les chiffres, s’élève cette année à 159 500 euros un petit peu plus que l’année dernière. Donc vous voyez que l’on se donne les moyens de pouvoir créer des animations de qualité nombreuses afin de continuer d’encourager ce surcroit de fréquentation que l’on ressent depuis 15 jours à trois semaines […] Vous voyez que l’on ne baisse pas la garde parce que cela nous semble très important et on a aussi l’espoir aussi de travailler pour attirer aussi un public qui vient de loin […] Nous pensons qu’avec ce programme là et cette offre commerciale là, on gagne des parts de marché un peu plus loin dans des périmètres qui ne sont pas immédiatement les nôtres. C’est très important aussi ce rayonnement commercial qui se joue sur des périodes très attractives comme ces périodes de fêtes de fin d’année. Je vous remercie! ».



Stéphane Duplessis : « D’abord il y l’animation ‘La Roue de Noël’, organisée par la ville de Chalon, c’est une opération qui regroupe la ville et les commerçants partenaires. C’est une opération menée par le service commerce de la ville de Chalon-sur-Saône, qui est ouvert à tous les commerçants de la ville de Chalon-sur-Saône avec un rendez-vous le 23 novembre à partir de 14 heures, place du Châtelet. Nous avons plus de 5 000 euros de bons d’achats qui sont mis en jeu par la mairie (à partir de 50 euros d’achat chez un commerçant partenaire) et puis de nombreux cadeaux offerts par les commerçants. Vous aurez un ticket, vous tournez la roue qui est ici et vous gagnez un lot à tous les coups, on gagne! En fait c’est remettre du pouvoir d’achat aux clients afin de mieux consommer chez les commerçants chalonnais et puis on va poursuivre cette action avec le traditionnel jeu de Noël pour sa 6e édition le traditionnel ‘Les achats remboursés’ tout au long du mois de décembre avec l’idée de remercier nos clients qui viennent consommer en centre ville en sachant que cette année on est passé de 15 000 à 18 000 euros qui vont être remboursés les trois premières semaines du 1er au 24 décembre avec le principe qui est très simple : ‘’On fait un achat chez un commerçant partenaire, nous sommes 140 magasins partenaires de l’association, on remplit un bulletin, on le met dans l’urne, on est tiré au sort et on rembourse l’équivalent des dépenses en bons d’achats […] On rappelle bien sûr et cela est vraiment très important, c’est que l’on met tout en œuvre pour accueillir de la meilleure façon qui soit toutes les personnes dans nos commerces mais il faut savoir qu’à partir de samedi 23 novembre après midi et cela jusqu’à début janvier les parkings seront gratuits les samedis après-midi en surface. Rappeler que cela représente entre 4 000 et 5 000 places gratuites plus les tickets Q-Park. Donc il est facile d’accéder au centre ville et de faire travailler les commerçants […] Nous tenons à remercier tous nos fidèles clients qui viennent faire travailler les commerçants dans les rues de Chalon-sur-Saône et c’est vrai que là, 18 000 euros ce sont des achats remboursés aux clients qui seront redistribués et re-dépensés dans le 1er trimestre 2025 et je remercie d’ailleurs la mairie car cette somme fait partie de l’allocation nous remet et l’argent qui nous ai remis va directement au public chalonnais et grand chalonnais. Je vous remercie ! ».



Découvrez tout le programme en un coup d’œil sur les temps forts Noël :



Samedi 23 novembre à 18h, mise en route des l’éclairages de Noël, Place Saint-Vincent, Jeudi 28 novembre à 14h, installation du grand sapin de Noël, place de l’Hôtel de Ville, Vendredi 6 décembre à 18h, inauguration du village Rêves de Noël, place Hôtel-de-Ville, Fête des Lumières le 8 décembre à 17h place de l’Hôtel de Ville + 18h30 spectacle musical et pyrotechnique place du Port Villiers, le 4 janvier : apres-midi festif de clôture sur le thème du cirque, place de l’Hôtel de Ville. Les animations commerciales : Roue de Noël le samedi 23 novembre et Vos achats de Noël remboursés du 1er au 24 décembre 2024 dans les commerces participants.

STATIONNEMENT : Stationnement en surface gratuit : les samedis après-midi du 23 novembre au 28 décembre. Navette gratuite "pouce" et Parking Q-Park : ticket d’heures gratuites remis par les commerçants.

I - FESTIVITÉS DE NOËL :

Mise en route des illuminations : samedi 23 novembre à 18h : Sur la place Saint-Vincent, mise en route par Monsieur le Maire, Fanfare lumineuse « ZygosBrass Band » et verre de l’amitié. À partir du 23 novembre, les illuminations seront en route de 16h30 à minuit (+ sono des rues de 11h à 20h), comme l’année dernière.

Installation du grand sapin de la place de l’Hôtel-de-Ville le 28 novembre à 14h : 5 sapins sont récupérés cette semaine par le service Espaces verts à Virey le Grand, Givry, Saint Marcel, Saint-Marcel et Châtenoy-en-Bresse et mis en place semaine prochaine. Ils serviront à décorer la Place de l’Hôtel de Ville, l’Obélisque, l’Espace des Arts ou pour des branchages. Pour les petits sapins, 1 082 ont été commandés et sont actuellement répartis sur tout le territoire de la communes (décoration des rues, places, les écoles, les crèches, les accueils... Nouveauté 2024 : mise en place de 25 sapins avenue Boucicaut et d’une installation sur l’esplanade de l’Espace des Arts

Festivités du 8 décembre : « ElectRo’ FrOgs » par la compagnie Caramantran à partir de 17h. Les ElectRo’ FrOgs font irruption dans la ville et l'illuminent de mille couleurs électriques ! Remarquables lanternes magiques en forme d’amphibiens débonnaires qui sont accompagnés par un aimable trio de saxophones. Déambulation dans les rues piétonnes au départ place de l’Hôtel-de-Ville, arrivée au port Villiers pour le spectacle Symfeuny

« Symfeuny » par la Compagnie DéabruBeltzak à 18h30 : Le choc des tambours produit des étincelles, une chaleur qui se transmet, un grand tourbillon de couleurs, de rythmes, de lumière et de feu. Après une apparition spectaculaire, les percussionnistes vont à la rencontre des spectateurs pour faire vibrer leurs tambours au plus près d’eux. Rendez-vous à 18h30 au port Villiers

Rue de la Citadelle : L’association des commerçants de la rue de la Citadelle vous donne rendez-vous pour leur traditionnelle fête avec au programme, montée du Père Noël, dégustations et ambiance musicale …

À partir de 17h30 : Associations solidaires, les associations chalonnaises et les clubs services vous proposent la vente de décoration de Noël et de produits de saison (soupe, vin chaud, etc.) Vente de calendriers des Pompiers Place de Beaune à la tombée de la nuit et au hasard des rues

Rêves de Noël du vendredi 6 décembre au samedi 4 janvier :

1 - Village de Noël - Place de l’hôtel-de-Ville sur le Thème : les voyages du Père Noël : Animations : Manèges : le Petit train du père Noël, la mini roue, la pêche du père Noël, le touquet et le carrousel, chalet d’automates, chalet pour les animations (rendez-vous créatifs et jeux), borne à selfie, rencontres avec le Père Noël, balades en calèche

Noël musical : Deux chorales locales offrent des chants de Noël : Maîtrise Saint Charles - Dimanche 8 décembre à 15h devant les marches de la Mairie. Confédération Musicale de France de Saône-et-Loire - Samedi 14 décembre à 16h devant les marches de la Mairie, en plus, deux animations d’orgues de barbarie dans les rues de Chalon les après-midis des vendredis 20 et 27 décembre.

Horaires : Du lundi au dimanche de 14h à 20h, sauf : Le samedi 7 et dimanche 8 décembre de 11h à 22h et le mardi 24 et le mardi 31 décembre de 11h à 17h. Fermé les mercredis 25 décembre et 1er janvier

Temps forts : Inauguration du Village de Noël - vendredi 6 décembre à 18h

Au programme : sculpture de ballons, parade de mascottes qui feront sourire petits et grands, animations musicales et de échassiers pour faire vibrer l’ambiance de Noël - Journées festive - samedi 7 décembre, retrouvez un espace maquillage pour enfants où les petits pourront se transformer en leur personnage préféré de 14h à 18h ; et la fanfare de Rastamirouf de 16h à 19h

Clôture festive du village de Noël - samedi 4 janvier après-midi : Le village se transforme en un cirque magique et envoûtant ! Spectacles circassiens fascinants par la compagnie CirkoSenso, performances de jongleurs, échasses, trapézistes, acrobates … (Tarif unique des manèges à 2 € le jour de fermeture)

2 - Spectacles de feu sur la Place Saint-Vincent : Fille d’Hestia par la compagnie Mysticasalvajé - vendredi 13 décembre à 19h (Spectacle de feu et de pyrotechnie (45 min). Péplum par la compagnie La salamandre - vendredi 27 décembre à 19h (Spectacle de feu (30 min).

3 - Spectacles Familiaux au Théâtre Piccolo – Magie et Rires en Famille : Samedi 21 décembre : Yannick Rastamirouf et la marmaille en folie. Jeudi 26 décembre : Pourvu qu’on devienne des enfants par la compagnie les Enclumés. Samedi 28 décembre : L'heure de gloire de Chapoum par Emmanuelle Liéby. Dimanche 29 décembre : Il était une fois…plein de fois par Anne Prost Cossio. Jeudi 2 janvier : Les demoiselles de Noël par Anne Prost Cossio et Emmanuelle Lieby.

Roller dance du Grand Chalon : du 7 décembre 2024 au 4 janvier 2025. Activités : initiations au roller, soirées dance au rythme des années 80 ou jeux en famille… Inauguration: Dimanche 8 décembre à partir de 17h30 avec démonstrations de roller dance (fermeture exceptionnelle de la piste à 23h30) Tarifs : Adulte : 5 € Enfant moins de 12 ans accompagné d’un adulte : 3 € Groupes constitués (mini 10 personnes) : 4 € par personne (inscriptions 09 70 53 00 53) Carnet de 10 entrées par un organisme (commerces, CE, associations) : 30 € En partenariat avec Chérie FM, l’association En Roue Libre et Alkor.

La mini fête foraine : Toujours présente à côté du kiosque de la place de Beaune : auto-tamponneuse et le rêve enfantin. Tous les jours de 14h à 19h Tarif des attractions : 3 euros

LES NOCTURNES DU CLOÎTRE : En compagnie d'un guide conférencier des Villes et Pays d'Art et d'Histoire ; Les samedis à 18h, profitez de l’atmosphère particulière des soirées d’hiver pour découvrir, en 30 à 45 minutes, l’évolution du site à travers les siècles, Visites gratuites - Réservation obligatoire au 03 85 93 15 98

PERE NOEL BLANC : Le Père Noël blanc se tient prêt et attend vos nombreux encouragements avant de débuter sa grande distribution de cadeaux. Son départ du toit de la Salle Sembat se tiendra dans une ambiance festive avec distribution de papillotes, musique et pleins d’autres surprises. Organisé par le Comité des Fêtes -Mardi 24 décembre à 18h

II - ANIMATIONS COMMERCIALES :

ROUE DE NOËLPLACE DU CHATELET. 4ème édition le samedi 23 novembre à partir de 14h et jusqu’à épuisement des gains. La Ville fera gagner 5 000 € de bons d’achat (10€, 20€, 50€) valables jusqu’au 31 décembre auprès des 140 commerces partenaires de l’opération. L’objectif est d’inciter les participants à revenir faire leurs achats de Noël dans les boutiques du centre-ville. Les clients pourront se présenter avec un justificatif de paiement (50€ minimum) pour un achat réalisé le 23 novembre chez un commerce chalonnais participant. 100 % des participants seront gagnants.

VOS ACHATS DE NOËL REMBOURSÉS : 5e édition du 1er au 24 décembre chez les commerçants de l’association Chalon Centre Commerces, permettant de remporter le montant de ses courses de Noël sous forme de bons d’achat de 10 € (valables jusqu’au 31 mars 2025 chez les commerces partenaires). Cette année, 18 000 € de gains ! Opération commerciale financée et organisée en partenariat avec l’association Chalon Centre Commerces. Il suffit de compléter le formulaire de participation (avec duplicata des tickets de caisse) après avoir fait ses achats et de le déposer dans les urnes prévues à cet effet. Chaque semaine, un tirage au sort est effectué par un huissier. Une remise des gains officielle sera organisée en janvier 2025 au cours de laquelle tous les heureux gagnants seront reçus en mairie.

J.P.B