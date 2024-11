Cinq personnes en urgence absolue après un grave accident impliquant un car sur l’A6b

Un grave accident de car a eu lieu sur l’autoroute A6b dans le Val-de-Marne, au sud de Paris, à hauteur de Chevilly-Larue, au cours de la nuit. L’accident qui s’est déroulé vers 23h30 et a impliqué six véhicules, serait lié aux conditions météorologiques. Un autocar, quatre voitures de tourisme et une moto sont concernés. Trente-six personnes sont blessées, dont cinq en urgence absolue. Dix autres personnes ont été impliquées, mais sont indemnes, selon la préfecture.

Photo Sapeurs-Pompiers de Paris