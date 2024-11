La banque alimentaire de Saône et Loire se mobilise tout au long du week-end

Avec un contexte social toujours plus tendu, les bénéficiaires de l'aide alimentaire sont toujours plus nombreux. La collecte annuelle de la Banque Alimentaire est indispensable à la survie de très nombreuses associations en aide aux plus démunis. Tout au long du week-end, les bénévoles de la Banque Alimentaire de Saône et Loire vous attendent dans de très nombreux magasins pour recueillir vos dons.

En 2023, la Collecte Nationale des Banques Alimentaires a permis de récolter près de 10 121 tonnes de denrées alimentaires. Tout particulièrement cruciale cette année, la Collecte Nationale doit être une réussite afin que le réseau des Banques Alimentaires puisse soutenir les 2,4 millions de personnes en situation de précarité alimentaires accompagnées à travers plus de 6 000 associations, CCAS et épiceries sociales partenaires.

N'hésitez pas à solliciter les bénévoles à l'entrée des magasins afin qu'ils vous communiquent les besoins..