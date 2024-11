L’Harmonie Saint Rémy/Lyre des Charreaux a fêté dignement Sainte Cécile patronne des musiciens.

Qui était Sainte Cécile ?

"Cécile de Rome, est une jeune femme née au début du IIIe siècle et issue d'une famille noble, qui a été condamnée au martyre après avoir converti bon nombre de personnes au christianisme. On raconte que la jeune romaine a été élevée dans la foi chrétienne et avait, dès son plus jeune âge, voué sa vie à Dieu et fait vœu de virginité. Cécile de Rome est devenue la patronne des musiciens car un passage de sa légende mentionne qu’en allant au martyre, elle aurait entendu la musique de Dieu. Fervente chrétienne, Cécile a consacré toute sa "courte" vie à chanter les louanges de Dieu. Elle est devenue également la patronne de la musique sacrée."

Pour honorer leur patronne, les musiciens de l’Harmonie Saint Rémy/Lyre de Charreaux se sont retrouvés à la messe du samedi soir à l’église Sainte Thérèse de St Rémy où ils ont accompagné l’office avec quelques morceaux choisis dans leur répertoire : "La marche pour la cérémonie des turcs, the Seal Lullaby, Le Choral du veilleur et Colors of the Wind". Le père Yves Garruchet officiait cette messe où de nombreuses personnes étaient présentes.

Après la messe, les musiciens avaient rendez-vous à la salle du parc Comtesse Keller pour prendre en commun un repas.

Comme il se doit pour la Sainte Cécile, c’est le moment où l’association remet les médailles aux musiciens ayant quelques dizaines d’années d’ancienneté d’activité musicale.

En présence de Florence Plissonnier maire de la ville, de Monique Brédoire représentant le maire de Chalon, de Gérard Hochart président d’honneur de la CMF, de Marie-Françoise Gillot membre du comité directeur de la CMF, d’Alain Mère 1er adjoint à St Rémy, des musiciens et leur conjoint, Laurent Bonnin président de l’Harmonie a fait un discours pour remercier toutes les personnes présentes, Emilie et Denis les chefs.

A la fin de son discours il s’est adressé plus particulièrement à un musicien et une musicienne : « Chaque année, c’est le moment incontournable de remise des médailles aux musiciens, 2 médailles attribuées, nous respectons la parité avec : Damien Malfondet pour 20 ans de pratique musicale avec Diplôme et Médaille de bronze et Hélène Bied pour 30 ans de pratique musicale avec Diplôme et Médaille d’argent » et ensuite d’ajouter : « Dans la série des bonnes nouvelles de 2024, bienvenue à Arthur, félicitations aux parents Marie et Pierre Malfondet !! »

Emilie Desbrières cheffe de l’orchestre s’est adressée aux musiciens et elle a profité de la présence des autorités pour dévoiler quelques infos et parler du concert des Festives qui aura lieu début février 2025.

Madame le maire et les représentants des institutions ont pris la parole juste avant l’apéritif offert par Marie et Pierre Malfondet les heureux parents du petit Arthur.

Les musiciens et musiciennes ont dédicacé l’"Impériale" de crémant.

Beau souvenir pour Pierre et Marie, pour Arthur ce sera un peu plus "tard".

Le président Laurent Bonnin a remis un bouquet de fleurs à Emilie et un cadeau à Denis en reconnaissance du travail qu’ils font tout au long de l’année pour l’Harmonie et les musiciens.

La soirée s’est poursuivie en famille, dans la joie et la bonne humeur comme savent si bien le faire les musiciens.

C.Cléaux