AVIS DE DECES - Monsieur André MERLE

GIVRY - SAINT-RÉMY - DAMEREY



Nathalie et Christophe BLOC,

Olivier MERLE,

ses enfants ;

Maximilien, Guillaume et Pavel, Coralyne,

ses petits-enfants ;

Raymonde, sa sœur ;

ses neveux et nièces ;

ainsi que toute la famille et amis,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur André MERLE

survenu le 24 novembre 2024

à l'âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 29 novembre 2024 à 14h30 en l'église de Givry.



La famille rappelle à votre souvenir son épouse,

Arlette

décédée en 2018.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.