La 13ᵉ édition de la Semaine École-Entreprise couronnée de succès avec un focus spécial sur Chalon sur Saône

Cet événement national, organisé conjointement par le ministère de l’Éducation nationale et le Mouvement des entreprises de France de Bourgogne-Franche-Comté, a pour ambition de renforcer les liens entre l’École et le monde professionnel.

Le thème retenu cette année, « Coopération écoles-entreprises : l’innovation en action ! », met en lumière des initiatives novatrices pour accompagner les élèves dans leur découverte des métiers et leur orientation professionnelle.

Un lancement inédit en Bourgogne-Franche-Comté

Le coup d’envoi de cette semaine a été marqué par un format original : un World Café, organisé simultanément au lycée Henri Fertet de Gray (70) et au lycée Jeannette Guyot de Chalon-sur-Saône (71).

Ces ateliers d’intelligence collective ont rassemblé une grande diversité d’acteurs de la relation école-entreprise : chefs d’établissement, élèves, parents, enseignants et représentants d’entreprises.

Réunis autour de la problématique du mieux accueillir en entreprise, les participants ont travaillé sur trois axes principaux :

Le tutorat et la motivation.

La communication et le dialogue.

L’accueil des stagiaires en entreprise.

Nathalie Albert-Moretti, rectrice de la région académique Bourgogne-Franche-Comté, était également présente et a pris part aux échanges avec les élèves, les parents d’élèves, les entreprises et les partenaires institutionnels, apportant son regard sur les liens entre école et entreprise.

Vers un guide des bonnes pratiques

Les réflexions issues des ateliers contribueront à l’élaboration d’un guide des bonnes pratiques pour l’accueil de jeune en milieu professionnel. Ce document vise à :

- Faciliter l’accueil des jeunes en milieu professionnel

- Renforcer la qualité des stages dans des formats variés : stage de 3ᵉ, stage de seconde, période de formation en milieu professionnel (PFMP), apprentissage ou alternance.

Une ambition partagée : préparer l’avenir de la jeunesse

Cet événement s’inscrit pleinement dans les enjeux de l’année scolaire 2024-2025, qui valorise la découverte des métiers dès le collège et promeut la voie professionnelle comme un choix d’excellence.

La région académique Bourgogne-Franche-Comté, en partenariat avec le Mouvement des entreprises de France de Bourgogne-Franche-Comté, la Chambre de Commerce et d’Industrie Bourgogne-Franche-Comté et la Région Bourgogne-Franche-Comté s’emploie à adapter son offre de formation aux évolutions des secteurs économiques, notamment en réponse aux défis de la transition énergétique et numérique.

En favorisant une collaboration renforcée entre l’École et le monde professionnel, la Semaine École-Entreprise contribue à :

- Développer une orientation éclairée et réfléchie pour les élèves.

- Combattre les stéréotypes de genre et professionnels.

- Préparer les jeunes à devenir les talents de demain, porteurs d'innovation et de créativité.

Les participants à cet événement innovant ont salué son succès et la richesse des échanges. La collaboration entre les acteurs de l’École et les acteurs économiques et institutionnels démontre une fois encore que l’union des compétences est essentielle pour répondre aux défis de demain.