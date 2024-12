+ 422 - C'est le chiffre du jour sur info-chalon.com

Les indépendants ne comptent pas leurs heures ! C'est ce qu'il ressort d'une enquête de la Dares, l'institut statistique du ministère du Travail publiée fin octobre.

En effet, ces professionnels ont travaillé en moyenne 1 971 heures en 2023, soit 422 heures de plus que les salariés. Ainsi, les indépendants comptabilisent davantage de jours travaillés dans l'année puisqu'ils prennent moins de congés et d'arrêts maladie. En tête de liste, c'est sans surprise dans les métiers de bouche et l'agriculture que les pros font le plus d'heures.



Il n'empêche, la Dares constate une réduction des écarts entre employés et indépendants depuis une quinzaine d'années sous l'effet d'une baisse significative du temps de travail de ces derniers. En 2003, la durée de travail de ces pros atteignait en effet 2 453 heures ! D'après cette étude, « le développement du statut de micro-entrepreneur contribue » à ce phénomène. Sur la période récente, les indépendants n'ont d'ailleurs pas retrouvé le nombre d'heures qu'ils effectuaient avant la crise sanitaire, contrairement aux salariés.



Z.P.