AVIS DE DECES - Madame Denise DESBOIS née PERRUSSON

SAINT-MARCEL - MELLECEY - GRANGES



Jean Marc, son fils et Sylvie, sa belle-fille ;

Sophie, Stéphanie et Fabrizio son conjoint, ses petites-filles ;

et ses arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Denise DESBOIS

née PERRUSSON

à l'âge de 95 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 6 décembre 2024 à 14h30, en l'église de Saint-Marcel.

Denise repose au funérarium de Saint Marcel, 58 rue Fontaine Melon.

Fleurs naturelles uniquement.

La famille remercie le personnel de La Maison de L'Amandier de Saint Marcel , pour leur gentillesse et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.