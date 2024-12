AVIS DE DECES - Monsieur Jean-Claude PAPILLOT

DRACY-LE-FORT



Josette PAPILLOT,

son épouse ;

Arnaud et son amie,

Virginie et Christophe VINCENT,

Fabien et Boris,

ses enfants ;

Ophelie et Maxime,

Hugo et Marie,

Louis et Solène,

Arthur et Justine,

ses petits-enfants ;

Mattéo, Hortense,

ses arrière-petits-enfants ;

Bernard, Marc,

ses frères ;

Elisabeth et J-Pierre GUILLOT,

sa soeur et son beau-frère ;

ses belles-soeurs

et ses beaux-frères ;

ses neveux et nièces ;

Mme Suzanne JUILLOT,

sa tante ;

ainsi que toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Claude PAPILLOT

qui nous a quitté,

à l'aube de ses 78 ans

La cérémonie civile aura lieu le vendredi 6 décembre 2024,

à 11 h 15 en la salle omniculte du crématorium de Crissey.

Jean-Claude repose à la chambre funéraire MANSUY,

à Dracy le Fort.

La famille remercie très chaleureusement tout le personnel de l'HAD de Chalon, le SSIAD de Buxy, les infirmières de Givry ainsi que son médecin traitant le Docteur LECATRE

pour leur soutien, leur dévouement et leur gentillesse.

Cet avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.