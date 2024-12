Installation du 9ème Conseil municipal des jeunes de Chalon-sur-Saône

Mercredi 27 novembre 2024, le 9ème Conseil des Jeunes (CDJ) de Chalon-sur-Saône s'est installé dans la Salle du Conseil municipal pour une démocratie locale renforcée.

Une installation qui a eu lieu en présence de Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, Valérie Maurer, son adjointe en charge des affaires familiales et de la démocratie locale, et Isabel Paulo, sa conseillère municipale déléguée aux actions en direction des jeunes.

Le rôle du CDJ est de renforcer les conditions d'expression, d'information, de consultation et de participation des jeunes, sensibiliser à la citoyenneté et aux valeurs démocratiques et faire émerger des actions concrètes pour améliorer le cadre de vie des jeunes Chalonnais.

De son côté, la Ville de Chalon-sur-Saône s'engage à fournir aux jeunes conseillers les moyens de mener à bien leurs actions dans le cadre de leur mandat :

— accompagnement par des animateurs de la Ville,

— mise à disposition de salles de réunion (hors périodes de vacances scolaires, généralement le mercredi après-midi),

— mise à disposition de moyens spécifiques pour conduire leur projet.

Le membre s'engage à être disponible et participer activement aux réunions, en soutenant et en portant intérêt à toute manifestation ou projet initié par le Conseil des Jeunes.

Le membre veillera à écouter et à respecter la parole de l'autre, ses différences et ses idées.

Parmi les projets du 9ème Conseil des Jeunes, citons l'organisation d'un rallye citoyen, en partenariat avec CAPSAAA EducapCity, avec 40 villes participantes, le mardi 6 mai 2025. Ce rallye citoyen, qui concerne les classes de 6ème des collèges chalonnais, avec des équipes composées de 6 jeunes et un accompagnateur, est une course ludique et pédagogique dans la ville avec une trentaine de points d'étapes (à la rencontre d'institutions, d'élus locaux, d'associations, d'entreprises, d'éducateurs...). Cet échange permet aux jeunes de remplir leur feuille de route et d'en apprendre plus sur le rôle et le fonctionnement de la structure rencontrée.

Pour ce faire, un village ludique sera mis en place sur la Place de l'Hôtel de Ville pour le regroupement de tous les élèves le matin, et l'après-midi pour les résultats. Les meilleures équipes de chaque collège seront sélectionnées pour participer à la finale à Paris.

Un voyage à Caen (Calvados) pour un devoir de mémoire sur le Débarquement (visites de musées, des plages...) durant les vacances d'hiver du 3 au 7 mars 2025.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati