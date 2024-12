Boules Lyonnaises : Yverdon remporte la 1ère édition de son concours international quadrette vétérans, les chalonnais de la Boule Saint Jean terminent 2ème et 3ème

La quatrième place de le Boule du Creusot permet au Département d’avoir été bien représenté !

C’était un challenge difficile qui attendait les équipes de la Saône-et-Loire en terre helvétique lors de la 1ère édition du concours international quadrette vétérans d’Yverdon.

On annonçait bien avant le concours des supers favoris avec l’équipe d’Andelot-en-Montagne (photographie) et la présence dans ses rangs de son meneur de jeu, Patrick Arlandis qualifié pour les Championnats de France de tête à tête, l’équipe locale d’Yverdon 1 et l’équipe d’Yverdon 3 renforcée par une autre équipe suisse (Blonay) .

Jeudi 5 décembre à partir de 10 heures au boulodrome 8 rue de la Jonction à Yverdon (Suisse) après plusieurs parties de 2 heures qui se sont déroulées au cours de la journée, le verdict sans appel est tombé avec la suprématie de l’équipe 1 d’Yverdon (Régis W) qui a battu successivement de 3 équipes du chalonnais : les Cheminots (13 à 0), l’équipe du ‘Mammouth’ 13 à 10 (alors que les chalonnais menaient la partie 10 à 6) et l’équipe Cadasse 9 à 7 au temps (alors que les chalonnais menaient 6 à 1 en cours de jeu).

Si le système ‘Aurard’ mis en place peut paraître juste il peut aussi s’avèré injuste certaine fois car l’équipe ‘Cadasse’ composée de Sylvain Gaudillat (Crissey), Diégo Mazzéo (cheminot), Charlie Bouhaut et Patrick Chevaux (boule Saint Jean) , si elle jouait la finale, voyait sa défaite lui faire perdre sa deuxième place au profit de l’équipe du ‘Mammouth’ composée de Maurice Bon (Villefranche-Saône), Marie Thérèse Bertheau, Gilles Leureaud et Jean Philippe Blondet (Boule Saint Jean), un moindre mal pour ces deux équipes du même club.

L’équipe du mammouth, elle qui n’avait pas de chance au tirage puisqu’elle a rencontré 3 des favoris : l’équipe 3 d’Yverdon renforcé par Blonay qu’elle battait 13 à 6 alors que les chalonnais étaient menés 6 à 5 à 20 minutes du terme de la partie. Les gagnants du concours, Yverdon 1, dans une partie où les chalonnais dominaient la partie 10 à 6 avant de perdre pied lors des deux dernières mènes. Enfin l’équipe favorite d’Andelot-en-Montagne qu’elle battait à la régulière 13 à 5 pour finir 2ème du concours sur un score général de + 36 points contre 35 à l’autre équipe du club.

L’équipe du Creusot composée de Bernard Gauthier, Florence et Claude Liégeois et Michel Petraz, s’est elle aussi vaillamment battue et si elle perdait sa première partie contre l’équipe Cadasse, elle battait l’équipe 3 d’Yverdon renforcé par Blonay 13 à 7 et s’imposait à nouveau contre l’équipe 2 d’Yverdon 13 à 5 pour obtenir le score général de + 30 points et terminer 4ème au classement général.

Quant à l’équipe de Patrick Mortier de la boule Cheminot si elle se faisait corriger lors de la 1ère partie par les gagnants du concours (13 à 0), elle perdait à nouveau contre Yverdon 2 (13 à 7) avant de faire la performance de battre l’équipe d’Yverdon renforcé par Blonay (8 à 7 au temps).

Classement du concours dont les 2 premiers étaient primés :

1er Quadrette Yverdon, 1, 3 parties gagnées + 37 points 2ème Quadrette Mammouth, 2 parties Gagnées +36 points 3ème Quadrette Cadasse, 2 parties gagnées + 35 points 4ème Quadrette Bernard Gauthier, 2 parties gagnées + 30 points 5ème Quadrette Andelot-en-Montagne, 1 partie gagnée + 24 points 6ème Quadrette Mortier-Cheminots 1 partie gagnée + 15 points 7ème Quadrette Yverdon 2 , 1 partie gagnée + 15 points 8ème Quadrette Amédéo Blonay/Tintin Yverdon 0 partie gagnée + 21 points

Sincères félicitation au club d’Yverdon pour l’organisation sans faille de son 1er concours international, pour sa logistique, sa bienveillance et son accueil très chaleureux.

Clin d'oeil au 4 organisateurs du concours

A notre légendaire 'Bubu'

J.P.B