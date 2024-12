La France Insoumise de Saône-et-Loire «contre» le Mercosur, «pour» la convergence des luttes

Communiqué :



Depuis de nombreuses années les élues de la France Insoumise bataillent au parlement français (Aurélie Trouvé, Manon Meunier…) comme au parlement européen (Manon Aubry…) pour soutenir les revendications de nos agriculteurs sur divers sujets car l’agriculture est au cœur de nombreux enjeux.

Que défendons-nous d’abord dans notre programme ?

- La souveraineté alimentaire : l’agriculture française doit nourrir le peuple français et davantage si elle le peut, c’est un objectif extrêmement stratégique notamment si une nouvelle crise mondiale devait advenir (pandémie, guerre)



- La juste rémunération des agriculteurs qui sont trop nombreux à vivre mal voire à ne pas vivre du tout de leur activité alors qu’ils ne comptent pas leurs heures de travail

- La qualité de la production agricole : nos agriculteurs respectent des normes parmi les plus strictes au monde pour garantir des produits sains aux consommateurs et préserver notre environnement, il faut poursuivre dans ce sens en leur donnant les moyens pour y parvenir

- Le bien-être animal: pour des raisons éthiques mais aussi de qualité de l’alimentation et de risque sanitaire, les élevages intensifs doivent être remplacés par des élevages à petite échelle (qui restent la norme en France) pour une viande en moindre quantité mais de meilleure qualité

- La réciprocité des règles : pour atteindre les objectifs précédents il faut imposer et contrôler l’application de « clauses miroir » qui interdisent l’importation chez nous de produits qui ne respectent pas les normes qu’on impose à nos agriculteurs et éleveurs

- La redynamisation des campagnes : il faut refaire du monde agricole un monde attractif en encourageant l’installation d’au moins 400000 jeunes dans les 10-15 ans à venir pour remplacer les nombreux départs en retraite et recréer des exploitations sur le modèle paysan et familial

Qu’ont fait les élus insoumis ces derniers mois ?

- Proposition d’une motion de censure contre Ursula von der Leyen au Parlement européen déposée par Manon Aubry pour sanctionner la signature du traité avec le Mercosur !

- Proposition de prix planchers pour les produits agricoles afin de résister aux pressions du marché et de la grande distribution tout en limitant les marges des entreprises agro-industrielles pour que les prix ne soit pas répercutés sur les consommateurs, proposition rejetée à 6 voix près à cause des macronistes en novembre 2023

- Opposition constante aux traités de libre-échange comme celui avec le Mercosur : Manon Aubry a lancé à Bruxelles une grande mobilisation européenne avec 113 députés issus de 7 pays de l’UE. A l’inverse, les macronistes et la droite votent toujours pour et le RN s’abstient…

- Budget 2025 : Ajout de 150 millions d’€ pour lutter contre les maladies animales et 75 millions d’€ pour indemniser les éleveurs, déblocage de 60 millions d’€ supplémentaires pour l’ aide complémentaire jeunes agriculteurs (ACJA), vote d’une indemnisation totale des éleveurs dont les bêtes sont touchées par la FCO et la MHE, vote pour de la viande 100% française dans les cantines

Les macronistes, les LR et l’extrême-droite de Bardella préfèrent la rigueur budgétaire plutôt que d’aider nos agriculteurs et éleveurs donc ils ont rejeté toutes nos propositions.

Nous croyons que la lutte sur le terrain et dans les assemblées à Paris et Bruxelles finira par enclencher ces changements dont notre agriculture a tant besoin. Nous croyons surtout à la nécessité d’une convergence des luttes entre les agriculteurs, les salariés qui se battent dans leurs entreprises et les fonctionnaires qui défendent les services publics car tous sont attaqués par le plan d’austérité qui s’annonce et par ce système économique qui profite toujours aux plus puissants et riches. LFI 71 apporte donc tout son soutien à la mobilisation des agriculteurs et se tient à leur disposition et à la disposition de leurs organisations syndicales pour échanger sur tous ces sujets.



