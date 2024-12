AVIS DE DECES - Monsieur Henri BRIDET

GIVRY



Josette, son épouse ;

Pascal, Véronique, Christophe et Nathalie, Frédéric et Sarah,

ses enfants et leurs conjoints ;

Aurore, Lisa, Juliette, Arnaud, Kilyan, Eva, Antonin et Maxime, ses petits-enfants ;

Jacqueline, sa sœur ;

Gérard (†) et Marie-Claude, son frère et sa belle-sœur ;

ainsi que toute la famille et ses amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Henri BRIDET

Ancien Combattant d'Algérie

survenu à l'âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 16 décembre 2024 à 10 heures en l'église de Givry.

Fleurs naturelles.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.