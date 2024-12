Brute de décoffrage, Laurie Peret a libéré le rire à Chalon

Le langage châtié ? Très peu pour elle !

Entrée en matière tonitruante et digne d’une ambianceuse que celle qu’aura effectuée Laurie Peret , pour que de round d’observation il n’y ait pas. Petit brin de femme mais véritable boule de nerfs car survitaminée, l’humoriste devait appeler un chat un chat du début à la fin. Déjà venue en juin 2022 afin que s’extériorise son one woman show « Spectacle alimentaire en attendant la pension » (tout un programme !), la néo-quadragénaire a en ce milieu de semaine dégainé « A bientôt quelque part ». Un stand-up qui fait fi de son passé récent, et se focalise sur le passage en revue de cette maman solo, par ailleurs femme avec tout ce que ça peut comporter comme faits saillants, aspérités. Volubile, à un train d’enfer elle a fait de la féminité son cheval de bataille.

Pas avec des termes choisis, oh que non ! Mais plutôt à l’aide d’un langage très terre à terre, doux euphémisme pour ne pas dire trivial, lequel ne repose aucunement sur des fondements académiques…Dans l’intention de faire prendre place éloquemment à sa force de frappe, Laurie table sur son petit piano de temps à autre. Dotée d’une fort belle voix, s’en remet-elle à une marge de manoeuvre qui, grâce à un souffle d’air, finit par tutoyer la complétude. De toutes façons la foule, assujettie, accepte sans broncher les dires de la protagoniste. Elle se loue de l’état de fait du moment. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, puisque de l’aveu de l’artiste : «Je ne me suis jamais sentie aussi bien qu’aujourd’hui ». Ca se déroule très bien pour elle, Dieu merci, cette félicité étant due à un tête-à-tête engendré par une rencontre subjuguante : elle. Tout simplement ! D’où une relation intrapersonnelle et passionnelle l’emmenant jusqu’au septième ciel…

Ses prochaines dates pas trop éloignées :

- 12 décembre à Lyon

- 13 décembre à Clermont-Ferrand

- 15 janvier à Belfort

- 17 janvier à Chenôve

- 7 février à Voiron

- 8 février à Annecy

- 4 avril à Porcieu

- A signaler qu’elle sera à l’Olympia les 29 et 30 novembre 2025

Michel Poiriault

