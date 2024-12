Coupe de France féminine : Châtenoy n’a laissé aucune chance à Canet en Roussillon avec un score de 3 - 1.

Invaincues avec déjà 9 matchs et 9 victoires, les R1F de l’ASCR s’offrent une belle victoire ce dimanche à domicile contre l’équipe de Canet en Roussillon.

Durant la première mi-temps, elles mettent une pression constante sur l’équipe adverse avec, dans les premières minutes de jeu, un pénalty tiré par Lucie Lordon (N° 8) qui porte la marque à 1-0, quelques minutes plus tard avec un jeu de balle , la rapidité des joueuses du club de Châtenoy et la précision de tir de Laurette Trontin la marque passe à 2-0. Clara Bélier améliorera le score avec un 3ème but. Décidées à se battre jusqu’au bout, la rencontre a été dure et très physique, les deux équipes termineront le match avec un score sans appel de 3-1 pour Châtenoy.

Une belle victoire de plus à leur palmarès, les Châtenoyennes en liesse sont restées sur le terrain ce dimanche, rejointes par leurs fidèles supporters, leur coach, criant leur joie « On est en 16ème…On est en 16ème …On est en 16ème …». Elles font la fièreté de leur entraineuse Angèle Gauliard qui a maintenant "du pain sur la planche" pour l'avenir de cette équipe féminine du club de Châtenoy dont il faut le préciser la moyenne d'âge est très jeune.

La capitaine de l’équipe Graziella Conte : « Je suis très satisfaite de notre équipe, c’était un match pas facile avec une équipe du sud en face très agressive… ». La capitaine est pleine d’espoir pour la suite et espère rencontrer de grandes équipes.

Patrice Gaillard président du club de Canet reconnaissait avoir eu à faire à une grande équipe avec quelques joueuses redoutables.

Prochain match le 12 janvier 2025, tirage à suivre mardi soir pour connaitre l’équipe et le lieu de la rencontre.

C.Cléaux