Conservatoire du Grand Chalon : Py – Morel – Vaillant / 'Haïkus', cette semaine au théâtre Piccolo

Mardi 17 décembre 2024 à 19h - Théâtre Piccolo

Après "Birds of Paradise" qui explorait un univers empreint de chants d'oiseaux, le trio d'Olivier Py revient avec un répertoire inspiré par les haïkus et leur essentialité.

Le travail sur les mots eux-mêmes est ici au cœur de la composition, comme une possible alchimie avec la musique. Car un texte est un faisceau de sens et d'évocations, mais aussi une matière faite de nombres et de proportions que l'on peut mettre en musique.

Et, comme le haïku qui est une attention au sentiment intime des choses, ce répertoire naît aussi d'une envie – d'un besoin – d'essentiel, à laquelle la musique elle-même ne semble pas échapper. Cela donne un jazz de l'instant présent, essentiel et actuel.

Renseignements, tarifs et réservation : https://conservatoire.legrandchalon.fr/decouvrir/spectacles/py-morel-vaillant

