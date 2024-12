AVIS DE DECES - Madame Jocelyne JOBARD née GENELOT

DEMIGNY



Robert,

son époux ;

Isabelle et Fabrice,

sa fille et son conjoint ;

Elsa,

sa petite-fille ;

Jean-Marc et Martine,

son frère et sa belle-sœur ;

Arlette Ribes, sa marraine ;

les familles Jobard, Genelot et Miserere,

vous font part du décès de

Madame Jocelyne JOBARD

née GENELOT

La cérémonie religieuse sera célébrée vendredi 20 décembre 2024, à 15 heures en l'église de Demigny.

La famille rappelle à votre souvenir

Arnaud

son fils, décédé le 6 janvier 2012.

Fleurs naturelles uniquement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.