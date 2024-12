AVIS DE DECES - Monsieur Jean MAROTTE

LANS - SAINT RAMBERT-EN-BUGEY (01) - CHALON-SUR-SAÔNE - BOURG-EN-BRESSE (01)



Renée, son épouse ;

Didier, Nathalie,

ses enfants ;

Charlène et Romain,

Cynthia, Océane et Billy,

ses petits-enfants ;

Valentina,

son arrière-petite-fille ;

et toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Jean MAROTTE

" Retraité Saint-Gobain"

"Ancien Combattant d' Algérie "

survenu à l'âge de 84 ans.

Ses obsèques seront célébrées lundi 23 décembre, à 15 heures, en l'église de Saint-Marcel.

La famille remercie toutes les personnes qui prennent part à sa peine.