Pour réussir vos fêtes de fin d’année, pensez à venir chez ‘Le Monde du Macaron’

Un paradis pour les gourmands à Chalon-sur-Saône !

Vous pensez qu’il est impossible de trouver le bonheur dans une boutique ? Alors, vous n’avez pas encore mis un pied au Monde du Macaron, situé au 72 Grande Rue, en plein cœur de Chalon-sur-Saône. Bien plus qu’un simple commerce, c’est un véritable sanctuaire de la gourmandise, où le sucré et le salé s’unissent pour ravir vos papilles (et vous faire oublier vos bonnes résolutions).

Les macarons sont les stars incontournables de cet établissement! Comme son nom l’indique, le macaron est ‘la vedette de la maison’. Ces petites merveilles rondes et colorées, fabriquées avec amour et savoir-faire artisanal, se déclinent en un festival de saveurs : Chocolat intense pour les puristes, framboise acidulée pour les amateurs de fraîcheur, citron pour un zeste de peps, caramel beurre salé pour les fans de réconfort... Chaque bouchée est une invitation à voyager dans un monde de douceur… et un risque élevé d’addiction, on préfère vous prévenir. À offrir, à partager ou à garder jalousement pour vous-même, nos macarons savent s’adapter à toutes les situations (même les fringales de minuit).

Découvrez également les Boules de Noël garnies de thés et tisanes, parfaites en décoration.

Infos pratiques : Le Monde du Macaron72 Grande Rue, Chalon-sur-Saône Horaires spéciaux pour Noël : Mardi au samedi : 9h-19h, du 8 au 24 décembre : ouvert 7J/7 de 9h à 19h Contact : 09 81 09 26 33. Suivez-nous aussi sur Facebook : En résumé : un endroit magique, des produits délicieux, et une ambiance festive… Que demander de plus ? Passez les voir et laissez-vous tenter par le meilleur de la gourmandise, sucrée ou salée. Promis, votre sapin et vos papilles vous diront merci