SPA chalonnaise : Olivier, l’éducateur comportementaliste partenaire

Infochalon poursuit son soutien à la SPA du Chalonnais. Parmi les bénévoles qui donnent de leur temps et de leur savoir-faire au refuge Ernest L’Henry à Châtenoy-le-Royal, Olivier, éducateur comportementaliste canin, est d’une aide précieuse pour les futurs adoptants.

Olivier a 39 ans, en activité professionnelle, et depuis quelques années, il s’est formé au comportement et à l’éducation des chiens. Pour les lecteurs d’Infochalon, il s’est volontiers prêté au jeu des questions. Et le mieux qu’on puisse dire, c’est qu’il partage ses connaissances avec générosité.

Comment vous est venue l’idée d’être partenaire de la SPA chalonnaise ?

Olivier : C’est dans ce refuge que j’ai adopté ma chienne Halynka, 10 ans, une séniore. J’ai fait connaissance avec l’équipe et la présidente, Martine Tardy, nous avons pas mal échangé. Un constat terrible – heureusement assez rare – est celui du retour de quelques adoptions. Certains maîtres se sentent dépassés par le comportement du chien dans sa nouvelle maison, ils n’arrivent pas à le gérer et, pris de panique ou de découragement, le ramènent au refuge. Ce n’est pas par gaieté de cœur, ils le vivent comme un échec pour eux et pour le chien. Mais ce qui est terrible, c’est que, dans la majorité des cas, cela vient d’un manque de connaissances du comportement de leur animal. On ne comprend pas son comportement, donc on ne sait pas y réagir avec justesse, et les problèmes s’accentuent. C’est ainsi qu’avec la présidente, nous avons décidé de proposer un suivi d’accompagnement à tout adoptant.

En quoi consiste concrètement ce « suivi d’accompagnement » ?

Olivier : Je tiens d’abord à préciser que c’est tout à fait normal de ne pas comprendre le comportement canin, son fonctionnement est différent de celui de l’humain. Même si l’on a eu des chiens dans sa vie, chaque chien a son propre caractère. La première chose, c’est de ne pas culpabiliser.

Lors du suivi d’accompagnement, je peux intervenir gratuitement en deux temps : avant et après l’adoption.

Si quelqu’un souhaite adopter un chien au refuge, mais se pose des questions du genre : j’ai déjà un chat ou un chien, comment vont-ils s’entendre ? À quoi dois-je faire attention dans son environnement, avec le voisinage, les autres chiens lors de promenades ? Autant de questions qui sont légitimes et qu’il est bon de se poser. Le refuge donne mes coordonnées et je conseille au cas par cas. Ce qui est important, c’est de comprendre qu’il n’y a pas de réponse généraliste. Il faut adapter à la situation précise : gabarit du chien, profil connu au refuge, composition de la famille, environnement, habitudes de vie… J’explique aussi les bases des connaissances du comportement canin. J’essaie de répondre au plus près de leurs interrogations.

Le deuxième temps, c’est après l’adoption. Si les nouveaux maîtres ont des questions sur l’adaptation de leur chien à son nouveau foyer, ils peuvent m’appeler et je les conseille. Si le chien a des comportements problématiques (fugues, aboiements, destruction, malpropreté, agressivité face aux congénères…), je peux intervenir à domicile. Ces problématiques ont une solution : je décrypte le comportement du chien, l’explique au maître et le forme pour savoir réagir. Une réponse juste supprime, dans la grande majorité des cas, le problème de comportement.

Quels problèmes les plus fréquents avez-vous observés lors de vos visites ?

Olivier : Des problèmes d’entente avec les congénères croisés lors des sorties. La sociabilité du chien peut être entravée ou faussée par un comportement inadapté du maître. Un exemple : lors d’une promenade en laisse, si le maître tire sur la laisse et maintient une tension chaque fois qu’il croise un autre chien, son stress peut accroître l’excitation du chien et fausser la communication canine.

La première chose à faire quand on croise un chien dans un parc ou en nature, avant de se croiser, c’est de demander au maître si son chien est sociable, et s’il veut que les chiens se présentent. Ils se renifleront, c’est leur façon de faire connaissance. Sinon, on passe son chemin calmement.

En 2023, j’ai accompagné pas mal d’adoptants ; sur les 113 chiens qui ont retrouvé une famille. 80 % d’entre eux n’ont eu besoin que d’une à deux séances.

Si notre chien n’est pas sociable, que faire ?

Olivier : Plus le chien aura d’interactions avec d’autres congénères, plus il deviendra sociable. Partant de ce principe, le priver de contacts avec d’autres chiens n’est pas une solution. Sociabiliser un chien est possible avec quelques exercices adaptés et de la régularité. Le matériel utilisé (laisse, longe, harnais) a aussi son importance. Mais encore une fois, on ne peut répondre qu’au cas par cas, selon le chien et les réactions du maître.

Quel conseil donneriez-vous pour devenir un « bon maître » ?

Olivier : Si je devais n’en donner qu’un, ce serait celui-là : ne pas hésiter à se faire accompagner par des professionnels. Dès qu’on ne prend plus plaisir à sortir son chien parce qu’il tire trop sur sa laisse, qu’il est agressif, ou tout autre perturbation, le risque est grand soit de le négliger (on ne le sort plus), soit de l’amener en refuge. Alors qu’il suffit parfois de deux ou trois séances chez un professionnel pour régler le problème. Voilà pourquoi j’interviens bénévolement. C’est tellement normal de ne pas savoir décrypter les réactions canines ! Moi, si vous me confiez un chat, je ne saurais pas analyser son comportement…

Or, il existe ici des clubs canins qui permettent une socialisation sereine et encadrée des chiens. Ce n’est pas cher (environ 130 € par an) et c’est un moyen à la fois d’observer son chien évoluer avec ses congénères, de le comprendre peu à peu, et de l’éduquer. Et puis les éducateurs canins, qui sont, en plus, comportementalistes, vous aideront à comprendre les réactions de votre chien et à apporter une réponse adaptée. C’est la compréhension du maître qui assure une relation harmonieuse avec son chien.

Merci à Olivier du temps qu’il donne bénévolement et de la sincérité de ses réponses. Nous ajouterons, pour clore cet interview, cette simple question de bon sens : Qui, du chien ou de l’humain, doit apprendre le langage de l’autre ?

Par Nathalie DUNAND

À l’approche des fêtes de Noël, rappelons qu’un chien n’est pas un objet, et ne doit pas être un achat impulsif ni un “cadeau surprise”. Une adoption doit être un geste réfléchi et responsable.

SPA Région chalonnaise – Refuge Ernest L’Henry

Rue des Rotondes, 71880 Châtenoy-le-Royal

Tél. : 03 85 87 90 01

Site : spa-chalon71.fr

Mail : [email protected]