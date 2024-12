NUIT SAINT-SYLVESTRE - En Saône et Loire, le Préfet prend des mesures de sécurité pour le passage à la nouvelle année

Communiqué :

MESURES DE SÉCURITÉ PUBLIQUE POUR LA NUIT DE LA SAINT-SYLVESTRE



Face aux risques de troubles à l’ordre public susceptibles d’intervenir dans la nuit de la Saint-Sylvestre, le préfet de Saône-et-Loire, Yves SÉGUY, a pris plusieurs mesures de police administrative visant à préserver la sécurité et la tranquillité publiques.



En conséquence, du mardi 31 décembre 2024 à 6 heures au jeudi 2 janvier 2025 à 6 heures, sur toutes les communes du département, seront interdits :

- l’achat, la vente, la détention, le transport et l’utilisation d’artifices de divertissement de catégorie F2, F3 figurant sur la liste fixée par l’arrêté du 17 décembre 2021, ainsi que les artifices de divertissement F4 et d’artifices pyrotechniques de catégorie P1 et P2 sauf pour les personnes pouvant justifier de leur utilisation dans le cadre d’un spectacle pyrotechnique ou dans le cadre d’un feu d’artifice préalablement déclaré et autorisé par le maire de la commune concerné ;

- la vente au détail de combustibles domestiques dont le gaz inflammable, et de produits pétroliers dans tout récipient transportable, ainsi que leur transport par des particuliers ;



Du mardi 31 décembre 2024 à 18 heures au jeudi 2 janvier 2025 à 8 heures, sur toutes les communes du département, seront également interdits :

- la vente ou le don à un mineur du protoxyde d’azote ;

- la détention, la consommation, le dépôt ou l’abandon de cartouches d’aluminium, bonbonnes et bouteilles contenant du protoxyde d’azote ou tout autre récipient sous pression contenant ce gaz dans les espaces publiques ;

- l’utilisation de manière détournée du gaz protoxyde d’azote à des fins récréatives dans l’espace public ;



Et, du dimanche 29 décembre 2024 à 17 heures au jeudi 2 janvier 2025 à 8 heures, sur toutes les communes du département, seront interdites :

- la tenue de rassemblement festifs à caractère musical, quel que soit le nombre de participants, répondant à l’ensemble des caractéristiques énoncées à l’article R.211-2 du Code de la sécurité intérieure, autres que ceux régulièrement déclarés en préfecture et sous-préfectures,

- la circulation de tout véhicule transportant du matériel « sound system » ou des groupes électrogènes susceptibles d’être utilisés pour une manifestation non autorisée.



Enfin, du mardi 31 décembre 2024 à 20 heures au mercredi 1er janvier 2025 à 6 heures, sur les communes de Chalon-sur-Saône, Mâcon, Montceau-les-Mines, Le Creusot et Autun seront interdites :

- la consommation d’alcool sur la voie publique.



Vous pouvez consulter les arrêtés préfectoraux sur notre site internet : https://www.saone-et-loire.gouv.fr/