Nomination de Louis Margueritte au cabinet de François Bayrou - le député Arnaud Sanvert pointe "le recyclage"

Communiqué d'Arnaud Sanvert - Député de la 5e circonscription de Saône et Loire

La nomination de Louis Margueritte, ancien député macroniste de la 5ᵉ circonscription de Saône-et-Loire, comme directeur de cabinet adjoint au sein du gouvernement de François Bayrou, est à l’image de ce gouvernement : un recyclage des mêmes visages, sans ambition ni renouvellement. Pendant des années, Monsieur Margueritte a soutenu une politique qui nous a menés à l’impasse actuelle, une politique rejetée par les électeurs. Pourtant, au lieu d’écouter ces 11 millions de Français qui ont exprimé leur volonté de changement, on persiste dans le même schéma en reprenant ceux qui ont contribué à cette situation.

Je ne suis pas surpris par cette nomination, mais elle reste choquante. Elle illustre un mépris flagrant pour la volonté de renouvellement exprimée par nos concitoyens. Ce qui me dérange le plus, c’est de constater que Monsieur Margueritte n’a visiblement pas plus de considération pour les habitants de notre circonscription. Après avoir été battu lors des dernières législatives, il préfère rejoindre les coulisses du pouvoir, loin des préoccupations et des attentes des habitants de Saône-et-Loire.

Nous avons besoin d’un véritable changement, d’un gouvernement qui écoute et respecte la voix des Français, pas d’un simple jeu de chaises musicales pour recycler les responsables des échecs passés.