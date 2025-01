Les Championnats de Bourgogne de tir sportif (10 mètres) qualificatifs pour les Championnats de France ont rendu leur verdict

Les clubs de Chalon-sur-Saône et Chatenoy-le-Royal se partagent de nombreux podiums. Le photoreportage info-chalon .com !

Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 janvier 2025, 302 tireurs (pour 490 tirs), classés en plusieurs catégories (hommes, femmes, enfants…) représentant 34 clubs de Bourgogne ainsi qu’une dizaine de tireurs en provenance de Gien, de Bourg-en-Bresse et de Lyon qui se sont affrontés dans plusieurs disciplines différentes, s’étaient donnés rendez-vous sur trois sites : au Cosec Nord (route de Demigny à Chalon-sur-Saône), au stand de la STEP (84 rue du bois de Menuse à Chalon-sur-Saône) ainsi qu’au stand TSCR (chemin du Treffort à Chatenoy-le-Royal), pour participer aux Championnats Régionaux de tir sportif en catégorie 10 mètres carabine et pistolet mais aussi en cible mobile, para-tir Pistolets standards et vitesse mais aussi arbalète field 18 mètres.

Une organisation issue de la Ligue de tir de Bourgogne qui a été confiée et organisée par les sociétés de tir de la STEP Chalon-sur-Saône, le TSCR Châtenoy le Royal représentées par leurs présidents Thierry Thevenet (à gauche sur la photographie) pour la Step Chalon et des co-présidents Cécile Le Floch et Daniel Guillot pour le TSCR Châtenoy le Royal.

Une compétition sur trois jours qui a nécessité la présence de 23 arbitres officiels.

Les nombreux concurrents venant des départements de l’Yonne, de Côte d’Or, de la Nièvre et de la Saône-et-Loire se sont livrés de véritables duels pour se classer avec le meilleur nombre de points possibles afin d’accéder aux qualifications des championnats de France.

Aussi, dimanche 5 janvier 2025, à 16 heures 30, avait lieu la remise des récompenses en présence de Jean Luc Durand, vice-président de l’O.M.S.

Dans son allocution Thierry Thevenet, Président de la Ligue de Tir de Bourgogne, du Département et de la Step Chalon a souhaitez ses vœux à l’assistance et remerciait la ville de Chalon et de Châtenoy le Royal pour le prêt des infrastructures, tous les arbitres, tous les clubs, les participants et les bénévoles qui ont contribué à la réussite de cet événement.

Pour Thierry Thévenet, il était temps d’annoncer les classements.

(Photographies des podiums complets)

Arbalète Field 18 mètres vétérans dames :

Agnès Aubague ST Le Creusot (Saône-et-Loire) 533 points Nicole Lefaucheux STEP Chalon (Saône-et-Loire) 519 points Christiane Bonnot ST Le Creusot (Saône-et-Loire) 511 points

Arbalète Field 18 mètres vétérans séniors:

Didier Carlot ST Chatenoy-le-Royal (Saône-et-Loire) 565 points Philippe Bagnard S.T Le Creusot (Saône-et-Loire) 561 points Jean Paul Coussot S.T Le Creusot (Saône-et-Loire) 554 points

Pistolet 10 mètres Dames 1

Jacina Coutela U.S d’Ancy-le-Franc (Yonne) 545 points Céline Guillot S.T Châtenoy-le-Royal (Saône-et-Loire) 541 points Pauline Beacco CTP Côte d’Or 533 points

Pistolet vitesse 10 mètres Dames 3

Brigitte Beguin AS Clamecycoise (Nièvre) 12 points Géraldine Michel S.T Chatenoy-le-Royal (Saône-et-Loire) 12 points Christine Peuch Mousquets beaunois (Côte d’Or) 4 points

Pistolet Standard 10 mètres Dames 3

Brigitte Beguin AS Clamecycoise (Nièvre) 286 points Christine Peuch Mousquets beaunois (Côte d’Or) 270 points Nicole Lefaucheux STEP Chalon (Saône-et-Loire) 255 points

Les autres classements et catégories sont à découvrir sur le site de la Ligue de Bourgogne de tir.

Clin d’œil à l’ensemble des lauréats.

A la délégation de Chatenoy-le-Royal

A la délégation chalonnaise

A l’équipe de tir du Creusot

A Armando Conceicao de la STEP Chalon, 2 fois 1eren cible mobile

A Cédric Fevre-Chevalier de la STEP Chalon, 1er en carabine tir couché

A Stéphane Bruckert de la STEP Chalon, 2 fois 1er en carabine tir couché et debout

Classement podium : individuel et par équipe avec le photoreportage info-chalon.com

J.P.B