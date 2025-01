AVIS DE DECES - Monsieur Daniel PUTIGNY

FONTAINES



Bernadette, son épouse ;

Hervé et Audrey,

son fils et sa belle-fille ;

Kylian et Nolan,

ses petits-enfants chéris ;

M. et Mme Maurice PUTIGNY, son frère ;

M. et Mme Michelle MARTIN,

sa sœur ;

Mme Annie GELOT, sa belle-sœur ;

M. et Mme Michel PONSOT,

son beau-frère ;

M. et Mme Claude TARLEY,

son ami ;

Mamie Jack ;

ainsi que toute la famille et les amis,

ont la tristesse de vous part du décès de

Monsieur Daniel PUTIGNY

survenu le 10 janvier 2025,

à l'âge de 77 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 17 janvier 2025, à 10h30, en l'église de Fontaines.

Pas de plaque.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.