A Champforgeuil, des agents des services et non un système dématérialisé pour répondre aux nouveaux habitants de la commune.

Une commune en constante évolution, de nombreux travaux entrepris pour améliorer le cadre de vie afin de rendre la commune encore plus dynamique et attirer de nouveaux habitants.

Champforgeuil, une commune proche de la ville centre qui est pleine d’atouts avec la volonté de ses élus de mettre à profit ses infrastructures et ses investissements pour attirer de nouveaux jeunes habitants.

Madame le maire Annie Sassignol a débuté son discours en précisant l’importance des agents de la commune et leur disponibilité au service de la population, une importance capitale à l’heure de la dématérialisation des services publics : « Je tiens à vous dire que la mairie est à votre disposition pour vous aider à vous intégrer pleinement dans notre commune. Tous les services sont présents pour vous accompagner : de la mairie aux services administratifs, en passant par les activités culturelles et sportives et l’accueil des enfants et des ados… ».

Un autre sujet évoqué : elle a aussi rappelé que la commune avait pris un engagement fort en faveur de l’écologie et du bien-être des enfants, pour ce faire, elle a investi pour l’amélioration énergétique des groupes scolaires, plus particulièrement dans le groupe Courbet. Ces gros travaux comportent la création d’une extension de 170m2 pour adapter la salle de restauration et de périscolaire plus la création d’une salle de réunion. Coût du projet : 2 737 000 €. Madame le maire a précisé que des demandes de subventions étaient en cours auprès de l’Etat, l’Europe, la Région, le Département et l’Agglomération. « Nous voulons que nos enfants grandissent dans un environnement sain et qu’ils deviennent des acteurs responsables de notre planète » a ajouté Annie Sassignol.

Elle a remercié pour leur présence les habitants, les représentants des autorités civiles et militaires, Alain Gaudray conseiller départemental, Olivier Grosjean maire de Dracy et conseiller communautaire délégué aux infrastructures sportives, représentant Sébastien Martin, le Capitaine Damien Buriller du Commissariat de Chalon, le Lieutenant Jean-Michel Boursier de la caserne des Pompiers de Chalon, les jeunes du CMJ de Champforgeuil, les maires des communes voisines, les présidents d'associations...

Dans son discours, Madame le maire n’a pas oublié les équipements sportifs et de loisirs existants et ceux à venir et pour conclure avant le moment convivial, elle s’est adressée aux nouveaux habitants : « … Je souhaite formuler aux nouveaux habitants des vœux pour une belle installation et une intégration réussie au sein de notre communauté… ». Un peu de musique a accompagné les invités pendant le verre de l'amitié.

C.Cléaux