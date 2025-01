Les vœux au personnel de Châtenoy le Royal : un moment privilégié pour remercier ceux qui partent et ceux qui arrivent.

Le jeudi 16 janvier à la salle Rameau tous les personnels de la commune de Châtenoy étaient conviés à la cérémonie de vœux organisée en leur honneur. Une belle occasion pour les nouveaux arrivés de faire connaissance avec leurs collègues des autres services, de même qu’avec les membres du conseil municipal.

Madame la Directrice Générale des Services Marie-Laure Brochot s’est adressée aux agents de la commune pour leur exprimer ses vœux, vœux de santé, vœux d’enthousiasme et de réussite dans leurs projets personnels et professionnels, vœux de sérénité… « Nous devons relever de nombreux défis, nous pensons chaque année atteindre le sommet mais non, malheureusement des décisions qui nous dépassent nécessitent de nous adapter encore, pour faire face aux contraintes administratives et financières, et pas que, nous devons tenter d’apporter des réponses à des demandes et des besoins de la population, besoins nouveaux, besoins urgents. Je rappelle que malgré toute la dématérialisation, les démarches en ligne, la commune reste le point d’entrée et le premier contact physique pour toute question.

Plutôt qu’une contrainte, il faut transformer cette situation en force, montrer notre capacité à rendre encore meilleur le service public aux usagers.

Au-delà des missions de Service public, nous produisons de la valeur sociale, nous ne sommes pas que des collectivités qui coutent chères, comme disent certains, … Pour tout cela, pour vos actions au quotidien, merci »

La Directrice Générale des Services a évoqué tout ce qui concerne la vie des agents au sein de la commune : arrivée, formation, suivi d’évolution de carrière, concours, titularisation, … sans oublier la mise en place des tickets restaurant dont une partie (60%) est pris en charge par la collectivité … « Je rappelle également le versement des subventions par la ville et le CCAS au COS pour 40 000 € par année. »

Avec l’outil intranet installé fin 2024, un premier questionnaire a permis de recenser une trentaine d’agents favorable à une collecte de sang. Un contact va être pris avec l’EFS par la DGS.

Vincent Bergeret maire de Châtenoy le Royal a salué l’ensemble des personnes présentes à ses vœux. Les vœux au personnel de la ville et du CCAS sont l’occasion de partager le bilan des actions menées sur l’année qui vient de s’achever, tout en traçant les perspectives pour 2025.

Monsieur le maire a mis l’accent sur les démarches pour répondre de manière efficace aux enjeux climatiques et énergétiques.

Des projets ont été menés durant l’année 2024 comme le passage en éclairage LED pour l’éclairage public (450 000 €), l’aménagement et la réfection de voiries intégrant des pistes cyclables en partenariat avec le Grand Chalon, la poursuite du déploiement des caméras de vidéo protection sur des zones non couvertes, les aménagements paysagers et les travaux de rénovation des réseaux d’eau et d’assainissement avec le Grand Chalon.

Pour 2025, le premier édile a précisé que l’ensemble des 1600 points lumineux seront passés en led avant la fin d’année, représentant des économies d’énergie importantes. La municipalité va poursuivre les travaux de réfection de voiries sur plusieurs secteurs de la commune et les aménagements paysagers avec notamment la transformation du rond-point de l’entrée de la commune vers la zone verte.

Vincent Bergeret a fait un point sur la conjoncture politique ne cachant pas ses inquiétudes sur l’avenir et la nécessité d’être vigilant : « Le budget global de la commune de Châtenoy c’est 17 millions d’euros de fonctionnement et d’investissement, dont 1,4 millions pour le CCAS. Gérer une commune, c’est gérer au plus près un budget avec des marges de manœuvre étroites… Au niveau des services, l’activité est dense pour tous, je vous remercie chacun pour votre investissement quotidien. Nous devons être exemplaires et faire preuve d’imagination et d’inventivité pour répondre au mieux aux besoins de la population dans un contexte de plus en plus contraint… Nous avons montré en 2024 que notre commune est capable d'être ambitieuse, dynamique et solidaire.

Ensemble, poursuivons sur cette lancée en 2025. » Il a terminé son discours par ces mots : « Je vous souhaite à toutes et tous, une très belle et heureuse année 2025. »

Comme il est de tradition, ces vœux sont aussi marqués par la remise de médailles du travail et les remerciements aux agents qui ont pris leur retraite.

Evènements au cours de l’année

● RETRAITES :

Pour la ville :

- Marie-Claude Desfreres : Assistante administrative à la direction des Services, en retraite le 1er juillet 2024.

- Nadine Guigue : agent d’entretien des locaux au service « bâtiment entretien », en retraite le 1er août 2024.

- Jean-Marc Demaiziere : agent d’entretien et d’exploitation des bâtiments, en retraite depuis le 1er novembre 2024.

Pour le CCAS :

- Anne Marie Genty : assistante administrative au centre social, elle est admise à la retraite le 1er août 2024.

ARRIVEES :

● Pour la ville :

Au service « Administration Générale »

Nathalie Michelin, responsable du service

Christelle Freitas, assistante administrative

Au service Voirie :

Martial Cottereau, agent d’entretien voirie et réseaux

Au service « Espaces Verts »

Anthony Fage, agent d’exploitation des espaces verts, contractuel

Noam Texeira Pais, agent aux espaces verts, en contrat d’apprentissage

Nathan Ferré, agent aux espaces verts, en contrat d’apprentissage

Au service « Bâtiment »

Nicolas Laurent, agent d’entretien et d’exploitation des bâtiments contractuel

Aux écoles maternelles :

Carla Mineo Manchon, fonctions d’ATSEM

Marie-Claudia Malayandée, agent d’entretien

A la bibliothèque municipale :

Julie Valot, agent de bibliothèque et ludothèque.

Agents nommés stagiaires de la Fonction Publique Territoriale :

● Pour la ville :

Margaux Delamoriniere

Betty Carneiro Dos Santos

● Pour le CCAS

Au service Centre Social

Catherine Rabbe

Karine Veau

● Naissances :

Gwenn, fille de Quentin Jaillet, Responsable du service bâtiment, née le 29 juillet 2024

Ayane, fille de Marielle Dudefand, ATSEM à l’école maternelle Cruzille, née le 30 août 2024

● MEDAILLES pour la ville :

Promotions du 1er janvier 2025 :

Médaille d’Argent (20 ans) : Sandrine Joly

Médaille de Vermeil (30 ans) : Isabelle Le Saux

● MEDAILLES pour le CCAS :

Promotions du 14 juillet 2024 :

Médaille d’Argent (20 ans) : Anne Marie Genty

Promotions du 1er janvier 2025 :

Médaille d’Argent (20 ans) : Alexandra Bourgogne

Médaille de Vermeil (30 ans) : Christine Thevenot

C.Cléaux