4ème édition de «Vos achats de Noël remboursés» : Le maire remercie les commerçants chalonnais pour leur dynamisme

Organisé par la Ville de Chalon en collaboration avec l'association Chalon Centre Commerce, ce jeu a fait 119 heureux sur 3325 participants, soit deux fois plus qu'à la première édition en 2021. Plus de détails avec Info Chalon.

La 4ème édition de «Vos achats de Noël remboursés», le grand jeu de Noël organisé par la Ville de Chalon-sur-Saône en collaboration avec l'association Chalon Centre Commerce (Label Triple C), c'est 18 610 euros d'achats remboursés en bons d'achat, 140 commerces partenaires et surtout et 119 gagnants récompensés sur les 3325 participants, soit deux fois plus qu'à la première édition en 2021. Les chiffres le prouvent, cette opération aura rencontré un immense succès, signe de la forte fréquentation de notre ville et de ses commerces en cette fin d'année.

Vendredi 17 janvier, les heureux gagnants de de «Vos achats de Noël remboursés», avaient rendez-vous dans le Salon d'honneur de la mairie, l'occasion pour Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, de remettre des chèques cadeaux d'une valeur de 550, 820 et 1000 euros, en présence de Stéphane Duplessis, le président de l'association Chalon Centre Commerce (Label Triple C), John Guigue, l'adjoint au maire en charge de la relance du commerce et de l'animation, Véronique Avon, la conseillère municipale déléguée à l'animation commerciale et de nombreux commerçants.

L'occasion pour le président de cette association commerçante née en 2022 de la fusion de trois associations (Cœur de Ville, les boutiques des rues du Blé et des Poulets et 3C), de se féliciter que seuls 10% des commerces ont baissé le rideau dans l'hyper-centre, contre le double au niveau national, et qu'il y est plus facile de stationner avec 42 000 heures de parkings gratuits durant les fêtes de fin d'année et qu'en 2025, c'est 30 000 euros de chèques-cadeaux à gagner.

«Donc revenez consommer en centre-ville !», lancera ce dernier.

Comptant en son sein 140 commerçants partenaires, Chalon Centre Commerces (Label Triple C) est animée par des commerçants bénévoles qui travaillent quotidiennement à l'animation du centre-ville de Chalon-sur-Saône.

Soulignant la volonté commune entre la Ville et les commerçants, lesquels sont désignés comme «les premiers acteurs d'une belle dynamique», «pour que ça bouge en centre-ville», le maire a félicité Chalon Centre Commerces (Label Triple C) pour «son travail remarquable».

Des commerçants qui travaillent «dans un cadre patrimonial exceptionnel», comme le rappelle le maire.

«Les commerçants sont là pour défendre l'image de Chalon-sur-Saône»

Et preuve de son dynamisme et de son attractivité «à l'état pur», s'il en faut, le centre-ville durant les fêtes de fin d'année, c'est 400 000 personnes par semaine.

Avec le soutien de la Ville de Chalon-sur-Saône, un programme d'animations et d'opérations commerciales est proposé chaque année dans le but de faire «vivre nos commerces mais aussi de fidéliser et remercier notre clientèle», comme nous pouvons le lire dans la brochure éditée par l'association.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati