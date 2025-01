Commémoration du 80ème anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau : une cérémonie d'hommage à Chalon-sur-Saône

La cérémonie a eu lieu dimanche, en fin de matinée, au Monument des Déportés et des Résistants de l'arrondissement de Chalon-sur-Saône. Plus de détails avec Info Chalon.

Plus grand complexe concentrationnaire du Troisième Reich, à la fois camp de concentration et centre de mise à mort, Auschwitz-Birkenau est devenu dans la mémoire collective le symbole du génocide perpétré par l'Allemagne nazie sur six millions de Juifs européens, dont un million sont morts sur le site entre 1940 et 1945, ainsi que plus de 100 000 non-Juifs.

Le camp a été créé en 1940 dans des baraquements d'Oświęcim et de Brzezinka, dans le sud de la Pologne occupée, dont les nom ont été germanisés en Auschwitz et Birkenau par les Nazis. Les 728 premiers prisonniers politiques polonais y sont arrivés le 14 juin de cette année-là. Le 17 janvier 1945, face à l'avancée de l'Armée Rouge, les SS forcent 60 000 prisonniers émaciés à marcher vers l'ouest dans ce qu'on appellera la Marche de la mort.

Du 21 au 26 janvier, les Nazis et leurs supplétifs font sauter les chambres à gaz et les fours crématoires de Birkenau avant de battre en retraite. Le 27 janvier, les troupes soviétiques arrivent et retrouvent 7000 survivants. Le jour de la libération du camp a été proclamé par les Nations unies comme Journée de commémoration de l'Holocauste.

Un devoir de mémoire. Dimanche 26 janvier 2025, comme chaque année, des gerbes commémoratives des associations et des autorités ont été déposées au Monument des Déportés et des Résistants de l'arrondissement de Chalon-sur-Saône, en mémoire des victimes de l'Holocauste, en présence de Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, Marie Mercier, le sénateur de Saône-et-Loire, Arnaud Sanvert, le député de la 5ème circonscription de Saône-et-Loire, Olivier Tainturier, le sous-préfet de l'arrondissement de Chalon-sur-Saône, Michel Ouaknine, le président de la communauté israélite de Chalon-sur-Saône, Françoise Vaillant, la conseillère départementale du canton de Chalon-sur-Saône-3 représentant André Accary, le président du Conseil départemental de Saône-et-Loire.

Quant aux porte-drapeaux, ils étaient coordonnés par Marcel Landré, vice-président de l'Union Nationale des Parachutistes (UNP) — section 712 Guy de Combaud-Roquebrune —.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati