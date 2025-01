Vœux du maire de Granges, une petite commune qui bouge.

Janvier, le mois de présentation des vœux, par les maires et les différentes instances, à la population, aux associations, aux sapeurs-pompiers, corps de la gendarmerie et/ou de la police municipale, nationale… un moment privilégié pour les nouveaux habitants de faire connaissance avec les élus et tout ce qui fait vivre la commune.

Granges, aux portes de la Côte Chalonnaise, au sud-ouest de Chalon-sur-Saône, se partageant entre un bourg et divers hameaux, dont les plus importants sont Les Curles et Les Ponts, est une commune de 550 habitants qui bouge et compte bien, avec ses investissements, attirer des habitants.

C’est en présence du député Aurélien Dutremble, du conseiller départemental Alain Gaudray venu en voisin, du commandant de la gendarmerie de Givry l’adjudant-chef Richard Manneveau, du commandant du SDIS de Givry Cédric Bailleux, de nombreux artisans et habitants de la commune, qu’Antonio Pascual entouré de ses élus a présenté ses vœux et fait la présentation des réalisations et investissements sur l’année écoulée et pour celle qui vient de commencer 2025.

Les explications données par Antonio Pascual , le maire entouré des élus.

Sur 2024, des grandes nouveautés ont vu le jour avec la mise en place de casiers libre-service sous la halle marchande avec 9 producteurs locaux, le marché, au même endroit, élargi chaque premier vendredi du mois, mais aussi des réalisations en direction des citoyens, des enfants comme les travaux dans l’école et la végétalisation de la cour de récréation, la plantation du verger conservatoire…

2025 sera l’année des travaux sur les réseaux, pour la sécurisation d’intersections et le maillage des itinéraires modes doux… D’autres projets vont s’étendre jusqu’en 2026 : monsieur le maire a parlé de la rénovation des ouvrages d’art (Investiguer et agir sur les ponts de Chasseigne et de la Boudoire) …

A l’automne 2024, Granges est devenu Village ambassadeur du don d’organes, une fierté pour son maire mais aussi pour les habitants au regard de la taille de la commune.

Avant de passer au moment convivial, un petit cadeau a été remis aux agents de la commune.

Granges une commune qui va de l’avant pour le bien-être de ses habitants, un village convivial, comme en a encore attesté la réception de cette cérémonie de vœux.

C.Cléaux